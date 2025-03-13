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紐時：布塔朱吉不角逐參議員 直接放眼2028總統大選

記者顏伶如／即時報導
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運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。路透
運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。路透

紐約時報13日報導，消息人士透露，前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)將宣布不參加密西根州聯邦參議員選舉，以便留下更多空間，為2028年總統大選預做準備。布塔朱吉曾參加2020年民主黨總統初選。

43歲的布塔朱吉曾任印地安納州南灣(South Bend)市長，2022年與同性婚姻丈夫查斯坦(Chasten Buttigieg)搬到密州特拉弗斯市(Traverse City)，育有一對雙胞胎。

現任民主黨籍密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)1月底宣布退休，原本布塔朱吉被看好是出線機會最大的接棒人選。

布塔朱吉不參加2026年期中選舉，將有更多空間可以準備問鼎白宮。根據慣例，總統選舉競選是在期中選舉一結束就開跑，甚至提早。

2024年12月，布塔朱吉接受紐約時報訪問時，被問到是否可能競選密州州長。他回答：「我才搬到密州沒幾年，依然抱持謙卑態度。然而，我是在附近長大沒錯。」

報導指出，如果布塔朱吉代表民主黨在密州參選聯邦參議員，將可以測試密州選民對拜登內閣首長爭取更上一層樓政治發展有何看法。2024年總統大選，民主黨候選人賀錦麗在密州輸給川普總統。

有意參加密州聯邦參議員選舉的民主黨人士，包括密州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)、州參議員麥克莫蘿(Mallory McMorrow)、前任底特律衛生廳長塞德(Abdul El-Sayed)。

民主黨 參議員 期中選舉

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