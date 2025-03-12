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一洲焦點／川普連3勝後下半場：預算、烏俄停火、加關稅

川普直播帶貨特斯拉 像專業銷售…網友震驚

世界新聞網李芊芊／即時報導
美國總統川普直播選購特斯拉。路透
美國總統川普直播選購特斯拉。路透

美國總統川普11日在白宮南草坪前的車道上，從五款特斯拉中挑選了售價大約8萬元的一輛Model S特斯拉，選購過程在馬斯克擁有的X（推特）平台直播，展現對馬斯克的支持。

然而，眼尖的網友卻發現，川普手上拿的直播稿不是一般的講稿，而是特斯拉的商品宣傳稿（sales pitch）。

網路上流傳的截圖中可以看到，川普的手稿上詳細標註了5個車款的商品價格，如專業銷售員一般。

不少網友對此表示震驚，表示總統在白宮公然為企業打廣告可說是能載入史冊的一幕，更有人調侃道：「別忘了川普原本就是遊戲節目主持人」。

川普 特斯拉 白宮

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