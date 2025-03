美加各退一步 加暫停徵收電力附加費 川普撤回關稅翻倍案

加拿大安大略省長福特11日宣布暫停對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。(美聯社)

美加關稅 戰又生變化,加拿大 安大略省長福特(Doug Ford)同意暫停對美國密西根州、明尼蘇達州和紐約州三個州的徵收25%的電力關稅後,白宮也讓步改變政策,取消對加拿大金屬徵收雙倍關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅表示,川普 總統撤回了將鋼鐵和鋁關稅翻倍的計畫,但聯邦政府仍將從12日開始對所有鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅。

川普今天原本揚言,將對加拿大進入美國的所有鋼鋁加徵關稅,以報復加拿大安大略省對輸往美國三州的電力徵收25%附加費。安大略省長與美商務部長談話後,已同意暫停徵收電力附加費。

加拿大安大略省(Ontario)昨日起對輸往美國紐約州、密西根州及明尼蘇達州的電力徵收25%附加費,以報復川普(Donald Trump)對部分加拿大商品及能源徵收進口關稅。

川普今早在自家社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示,有鑑於安大略省對輸美電力徵收25%關稅,他已指示美國商務部長對從加拿大進入美國的所有鋼鋁加徵25%關稅,將關稅調升至50%。新措施原本將於明早生效。

國家廣播公司新聞網(NBC News)下午報導,安大略省省長福特(Doug Ford)表示,在美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)同意進行貿易會談後,他將暫停對美國徵收電力附加費。

同時,盧特尼克在社群媒體X推文表示,「川普總統今天早上在真實社群明確表達我們對安大略省徵收能源稅的立場,很高興他們把話聽進去了」。

川普下午接受媒體採訪時,被問到50%的鋼鐵和鋁關稅是否在12日生效?川普沒有正面回答,只說「我會讓大家知道」(I will let you know)。