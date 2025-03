60所大學曾發生反猶太示威 教育部發函：已調查 面臨懲處

教育部長麥克曼(Linda McMahon)。美聯社

教育部 民權辦公室(Office for Civil Rights,OCR)10日發函給過去一年校園內曾發生反猶太 示威抗議的耶魯大學(Yale University)、柏克萊加大(University of California, Berkeley)、史丹福大學(Stanford University)、西雅圖華盛頓大學(University of Washington-Seattle)等60所大學,告知學校涉嫌反猶太騷擾及歧視已遭調查。教育部長麥克曼(Linda McMahon)發表聲明指出,猶太學生到美國頂尖學校學習,在校園裡卻持續為人身安全擔心受怕,教育部對此深表失望。

國家廣播公司(NBC)11日報導,教育部調查的60所大學,去年校園裡都曾發生歷時長久的反猶太示威抗爭,有時候還爆發衝突。麥克曼在聲明中說,學校如果不能根據民權法案(Civil Rights Act)第六章(Title VI)禁止種族歧視 條款善盡保護學生責任,恐將面臨懲處。

長春藤大學當中有6所大學出現在教育部名單裡,包括哥倫比亞大學(Columbia University)、哈佛大學(Harvard University)、康乃爾大學(Cornell University)。敘利亞出生的哥大研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)是去年哥大校園反以色列抗議行動發起人,上周遭到移民局逮捕,綠卡註銷。

麥克曼在聲明中說,美國大學與學院獲得數目可觀的美國納稅人稅金,這筆公共投資屬於殊榮(privilege),「附帶條件是必須嚴格遵守反對歧視的聯邦視法律」。

教育部民權辦公室在信函中說,川普總統1月29日簽署行政命令要求「打擊反猶太主義」(combat antisemitism),指示全國大學拿出更多行動,排除從事反猶太活動的「外國人」(aliens)。川普2月3日宣布將成立跨部會專案小組落實行政命令要求,繼續姑息反猶太主義的大學將失去聯邦補助經費。川普政府上周宣布對哥大取消價值4億元的聯邦補助與合約。

被教育部列入調查的其他學校還包括亞利桑納州立大學(Arizona State University)、波士頓大學(Boston University)、布朗大學(Brown University)、愛默森學院(Emerson College)、西北大學(Northwestern University)、俄亥俄州立大學(Ohio State University)、波特蘭州立大學(Portland State University)、羅格斯大學(Rutgers University)、密西根大學(University of Michigan)、南加大(University of Southern California)、衛斯理學院(Wellesley College)。