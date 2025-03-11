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愛默生學院民調：川普上台50天滿意度下跌2%

記者顏伶如／即時報導
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川普總統上台50天，施政滿意度從49%跌至47%。美聯社
川普總統上台50天，施政滿意度從49%跌至47%。美聯社

根據愛默生學院民調(Emerson College Polling)11日公布最新民調結果顯示，川普總統上台50天，施政滿意度從49%跌至47%，選民對於美國經濟感到越來越憂心。

愛默生學院民調指出，川普二度執政之初施政滿意度49%。不滿意則有41%，上台50天之際施政滿意度降至47%，不滿意則升高到45%。

調查結果顯示，民眾對於美國經濟的感受是川普民調支持度下跌的主要原因。大約48%受訪者說，不贊同川普對經濟的處理方式，但有37%認同川普經濟政策。

愛默生學院民調執行主任金柏爾(Spencer Kimball)發表聲明指出，川普上台迄今雖然還沒實現選民對經濟的期待，但支持度依然穩固。

不過，金柏爾說，川普面臨的真正挑戰在於，選民對於個人財務未來的切身感受究竟如何，雖然自從2024年大選以來實際改變並不多，可是執政之初的「蜜月期」似乎已經結束。

若以不同政策領域區分，川普處理移民問題獲得選民最高評價，48%受訪者表示贊同，40%不贊同。經濟、健保、加密貨幣則是受訪民眾覺得川普表現較差的項目，不支持度都超過支持度。

金柏爾說，從這項民調結果可以看出，53%選民認為關稅將傷害經濟成長，另外有46%受訪者認為川普政策將讓美國經濟走下坡，28%受訪民眾則說川普政策將讓美國經濟變得更好。

對於川普重返白宮的整體看好，51%受訪者說川普表現堪稱成功，49%則說失敗。

將近40%民眾表示，川普二度執政之後的表現比預期更好，36%則說川普表現比預期來得差。

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