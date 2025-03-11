川普力挺馬斯克：明早我就去買1輛全新特斯拉

川普總統(右)與科技富豪馬斯克。(美聯社)

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)主導聯邦政府大幅縮編，手下電動車特斯拉 (Tesla)分店近來頻頻傳出遭遇「打倒特斯拉」(Tesla Takedown)抗議事件，特斯拉股票10日出現四年半以來單日最大跌幅。川普 總統11日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文為馬斯克辯護，並稱願意購買一輛嶄新的特斯拉電動車，展現對馬斯克的支持。

路透報導，特斯拉位於俄勒岡州波特蘭的經銷分店上周出現350名示威人士聚集抗議，3月初紐約市經銷分店抗議活動陷入混亂，有9人被警察逮捕。

川普11日在發文中表示，馬斯克為了拯救國家，不惜讓自己的公司面臨險境，馬斯克主導的改革行動則「做得很棒」。

川普寫道：「我明天一早將去買一輛嶄新的特斯拉，展現我對馬斯克的信心與支持。他真的是個很棒的美國人。」

馬斯克則在自家社群媒體X平台發文感謝川普。

前總統拜登2021年發布行政命令，規定2030年時美國銷售所有全新汽車與卡車當中，50%必須是零碳排(zero-emission)。2024年競遠期間，川普批評拜登強迫民眾購買電動車，並承諾如果當選一上台就要取消拜登的電動車強制令。

川普今年1月上台，就職日當天便宣布取消電動車(EVs)補助計畫。