我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DOGE：3億多元疫情紓困貸款是11歲以下兒童取得

打了類固醇的官僚…加國新總理卡尼 能與川普一戰？

魯比歐：83%的美國國際開發總署援外計畫正式取消

中央社華盛頓10日綜合外電報導
國務卿魯比歐。路透
國務卿魯比歐。路透

國務卿魯比歐今天宣布，川普政府正式將美國國際開發總署（USAID）83%的對外援助計畫取消。這比美國國務院2月表示有意刪砍的比例要小。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）1月簽署行政命令，要求暫時凍結所有美國對外援助，好讓他的執政團隊有時間檢討美國的海外支出，以剔除不符合他「美國優先」政策的計畫。

魯比歐（Marco Rubio）今天在社群媒體平台X發文表示：「經過6周檢視，我們目前正式將美國國際開發總署83%的計畫取消。」

他解釋說：「如今取消的這5200份合約，以不符合（且在一些情況下甚至傷害）美國核心國家利益的方式，來花費數以百億計美元。」

美國國際開發總署負責在世界各地撥發美國政府的人道援助，在約120個國家有衛生或急難計畫。

川普和他的盟友曾指稱，美國政府的對外援助是浪費錢，且不符合美國利益。但援助團體表示，這些援助大多以促進外國情勢穩定及衛生的方式，來支持美國利益。

負責監督美國國際開發總署的美國國務院2月26日宣布，有意將這個機關92%的計畫資金刪除，並指認要砍的補助項目達5800項。

魯比歐今天還特別感謝美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）。這個川普新創的部門是要想辦法大砍聯邦部會的支出與雇員。

川普 魯比歐 國務院

上一則

川普推「金卡」簽證 紐約、洛杉磯、邁阿密…更買不起房

延伸閱讀

格陵蘭總理：世界秩序不穩 川普行事風格難預料

格陵蘭總理：世界秩序不穩 川普行事風格難預料
北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」

北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」
川普剛打完高爾夫 飛機闖入禁飛區F-16急升空攔截

川普剛打完高爾夫 飛機闖入禁飛區F-16急升空攔截
挺川不後悔？不滿川普加薩政策 阿裔選民昨與今

挺川不後悔？不滿川普加薩政策 阿裔選民昨與今

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州