政府效率部：3億多元疫情紓困貸款是11歲以下兒童取得

SBA局長洛夫勒(Kelly Loeffler)。美聯社

政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)日前在社群媒體 X發文表示，聯邦小型企業署(Small Business Administration，SBA)在疫情 期間發放的將近5600筆總額3億1200萬元紓困貸款 ，企業負責人在提出申請時是年齡11歲或11歲以下兒童，政府效率部與小型企業署已經展開聯合調查。

福斯新聞網(Fox News)報導，政府效率部9日表示，調查發現小型企業署2020年至2021年之間發放的疫情紓困貸款當中，有5600筆案件企業負責人提出申請時年齡僅11歲或未滿11歲，申請通過之後貸款用途為何目前則不清楚。

政府效率部在X平台發表聲明指出，有可能提出紓困貸款的企業是合法經營，然而所有5539件申請案全都使用正確社會安全號碼與正確姓名的機率卻不高。

文中寫道：「政府效率部(@DOGE)與小型企業署(@SBAgov)本周已經聯手合作解決這個問題。」

In 2020-2021, SBA granted 5,593 loans for $312M to borrowers whose only listed owner was 11 years old or younger at the time of the loan. While it is possible to have business arrangements where this is legal, that is highly unlikely for these 5,593 loans, as they all also used… https://t.co/PHCd4l7qFs — Department of Government Efficiency (@DOGE) 2025年3月9日

政府效率部在稍早之前的X平台發文也表示，調查同時發現2020年至2021年間，小型企業署負責核發的疫情紓困貸款「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)、「經濟傷害災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan，EIDL)當中，有3095筆是發給115歲以上的企業負責人，總計金額有3億3300萬元。

政府效率部指出，這些企業負責人在社安金資料庫裡都顯示依然在世，其中一名157歲企業申請人獲得3萬6000元紓困貸款。