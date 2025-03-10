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政府效率部：3億多元疫情紓困貸款是11歲以下兒童取得

記者顏伶如／即時報導
SBA局長洛夫勒(Kelly Loeffler)。美聯社
SBA局長洛夫勒(Kelly Loeffler)。美聯社

政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)日前在社群媒體X發文表示，聯邦小型企業署(Small Business Administration，SBA)在疫情期間發放的將近5600筆總額3億1200萬元紓困貸款，企業負責人在提出申請時是年齡11歲或11歲以下兒童，政府效率部與小型企業署已經展開聯合調查。

福斯新聞網(Fox News)報導，政府效率部9日表示，調查發現小型企業署2020年至2021年之間發放的疫情紓困貸款當中，有5600筆案件企業負責人提出申請時年齡僅11歲或未滿11歲，申請通過之後貸款用途為何目前則不清楚。

政府效率部在X平台發表聲明指出，有可能提出紓困貸款的企業是合法經營，然而所有5539件申請案全都使用正確社會安全號碼與正確姓名的機率卻不高。

文中寫道：「政府效率部(@DOGE)與小型企業署(@SBAgov)本周已經聯手合作解決這個問題。」

政府效率部在稍早之前的X平台發文也表示，調查同時發現2020年至2021年間，小型企業署負責核發的疫情紓困貸款「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)、「經濟傷害災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan，EIDL)當中，有3095筆是發給115歲以上的企業負責人，總計金額有3億3300萬元。

政府效率部指出，這些企業負責人在社安金資料庫裡都顯示依然在世，其中一名157歲企業申請人獲得3萬6000元紓困貸款。

貸款 疫情 社群媒體

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