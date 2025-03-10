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社安局代理幕僚長證詞：馬斯克人員彷彿實質政變

專業人員遭裁撤 IRS對大型企業查稅的單位被刪到剩架構

記者顏伶如／即時報導
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國稅局(IRS)。路透
國稅局(IRS)。路透

貝絲‧克羅威(Beth Crowell)去年加入國稅局(IRS)科羅拉多州分局時覺得非常光榮，64歲的她大半輩子在大型企業擔任會計師，深知大公司繳稅與逃稅門道，希望能把經驗用來稽查逃漏稅，幫聯邦政府爭取更多稅收。克羅威任職單位專門稽查年營收30億的企業，以往國稅局由於缺乏具備專業經驗的人手，不曾對大型跨國企業查稅。

紐約時報10日報導，包括克羅威在內的數以千計稅務專家2024年獲得國稅局聘用，目標在於落實國稅局多年來希望執行稅務法規卻無力完成的目標。加強對大型企業查稅估計能讓美國收回十億計數的稅金損失。

不過，川普政府上台後，聯邦機關大量裁員，克羅威任職的國稅局跨國企業與大型企業稽核單位也遭裁撤。報導指出，到目前為止，國稅局已經裁員7000多人，其中半數來自跨國企業與大型企業稽核單位，使得國稅局現在就連最基本的收稅任務都將面臨困難。

克羅威原本正在進行中的查稅案如今已不再進行，原本共有9名稅務專家參與此案調查，但包括她在內有5人被開除。她表示，這起調查案件成功機會極高，但接下來國稅局恐怕無法結案。

報導指出，裁撤像克羅威一樣仍在試用期的新進人員，只是川普總統讓國稅局大幅縮編的第一步。川普政府將對國稅局大砍預算並且刪減更多人力，原本10萬名員工的規模最後可能縮水到僅剩一半，也就是許多民眾將面臨較少查稅，需要稅務諮詢的民眾求助無門，就在同一時間，川普則讓向來不受白宮立場影響的國稅局變得越來越政治化。

原本國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)任期到2027年才結束，但2024年大選結束不久，川普便宣布提名前密蘇里州聯邦眾議員龍恩(Billy Long)掌理國稅局。龍恩沒有管理大型機構的經歷，與稅務有關的背景只包括幫小型企業爭取詐騙受害抵扣。

報導指出，國土安全部官員已經要求國稅局協助遣返無證移民，某些國稅局官員及稅務專家說，川普政府可能利用國稅局龐大的納稅人資料庫做為政治目的使用。

國稅局 川普 白宮

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