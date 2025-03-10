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社安局代理幕僚長證詞：馬斯克人員彷彿實質政變

社會安全局代理幕僚長證詞：馬斯克人員彷彿實質政變

記者顏伶如／即時報導
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科技富豪馬斯克(Elon Musk)身著政府效率部(DOGE)上衣。美聯社
科技富豪馬斯克(Elon Musk)身著政府效率部(DOGE)上衣。美聯社

今年2月中旬被逼退的社會安全局(Social Security Administration，SSA)代理幕僚長蒂芬妮‧弗立克(Tiffany Flick)上周向聯邦法院作證指出，政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)人員惡意接受(hostile takeover)社會安全局業務，數千萬納稅人敏感個資面臨外洩風險，卻拒絕說明想要取得受到法律保護的民眾個資有何用途。

華盛頓郵報10日報導，弗立克7日向聯邦法院提供陳述證詞(declaration)指出，科技富豪馬斯克(Elon Musk)手下的政府效率部人員高調進入社會安全局，強行要求取得納稅人敏感資料，但拒絕說明個資將做何用途，也不願聽取如何保護個資的簡報。她說，納稅人個資被曝露於社會安全局外的非保密地區，幾乎所有美國民眾的個資都可能被未經授權者看到。

弗立克在證詞中說，政府效率部人員迅速接管社會安全局及個資資料系統，過程氣氛風聲鶴唳，如同一群外部人士對社會安全局展開實質政變(de facto coup)。

具有30年公職經驗的弗立克社會是安全局前任高層官員首次具名描述馬斯克團隊在聯邦政府機關的作為。沒有政府公職經驗、年齡大多20多歲的政府效率部電腦軟體工程師，在多個部會機關與職業文官發生衝突，某些軟體工程師已經取得進入聯邦雇員、政府撥款系統、納稅人個資、兒女撫養數據庫的權限。

弗立克向法院宣誓作證並提供13業陳述證詞指出，在社會安全局目睹政府效率部人員完全不顧重要程序，例如對於必須掌握的內容僅提供最低範圍的權限即可，政府效率部人員對於社會安全局既有制度與計畫「毫無興趣了解」。

她指出，政府效率部接管之後，有經驗的社會安全局人員大量離職，「讓我非常擔心社會安全局計畫能否繼續運作而不發生中斷」。

弗立克說，政府效率部團隊如果繼續忽略社會安全局建立已久的訊息安全政策與保護程序，最後恐怕出現社安金無法發放或者延遲發放，後果不堪設想。

馬斯克 華盛頓郵報 聯邦政府

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