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想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

記者胡玉立／即時報導
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密蘇里州一位居民用手機拍攝日出景象。有些人希望黎明即起，有些人想多睡一小時；美國人對於是否應該永久採用日光節約時間，看法歧異。(美聯社)
密蘇里州一位居民用手機拍攝日出景象。有些人希望黎明即起，有些人想多睡一小時；美國人對於是否應該永久採用日光節約時間，看法歧異。(美聯社)

川普總統二度入主白宮前，曾誓言將「全力」廢除日光節約時間。但事實證明，想拿已有百年歷史的「春季撥快一小時、秋季撥回一小時」的「慣例」開刀，比在政治上剷除拜登政府政策要困難得多。

民調顯示，多數國人反對調整切換時間，但對於該永久選定哪個時間，立場分歧。情況複雜得令曾經直指「日光節約時間不便並造成國家巨大損失」的川普，也感到左右為難。

「我認為有些人希望天色晚點亮，但有些人不想在黑暗中送孩子上學，希望天色早點亮；這個問題大家立場幾乎是50比50。」川普6日在白宮向媒體表示，「這本該是最容易的一件事，但如果大家立場各占一半，就很難讓人興奮起來。」

華盛頓郵報報導，美國民眾為如何調整時間問題已爭論多年。設置日光節約時間的目的，是讓人在工作時間內接觸到最多陽光，但一旦遇上時間切換調整，就會讓有些人起床時精神不振、錯過預約，甚至造成公共衛生問題。

有些政治領袖認為全國應永久將時鐘向前撥快一小時，沿海地區立法者特別支持這個想法，認為此舉將使冬季有更多陽光。神經學家則青睞全年維持標準時間，認為這才符合晝夜節奏。

對於選擇時間的分歧，通常反映的是時區所在位置的差異，而非政治差異。而這個議題的決定權，是在國會手中而非總統。

參議院2022年曾以口頭表決方式一致通過全年使用日光節約時間、亦即夏令時間法案，頓時成為全國話題；部分錯過投票的參議員後來表示，他們沒有注意到這件事。美國睡眠醫學學會等倡議者為此展開新一輪遊說，警告全年實行夏令時間不利健康，可能導致肥胖率上升或代謝功能紊亂等風險。部分研究人員則警告可能出現所謂「社交時差」現象，指人類生理時鐘若永久向前撥快一小時，體內生理時鐘和節律就會持續失調。

衛生機構的一致抵制，最終導致該法案在眾議院被否決，法案陷入無法推進的僵局。

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