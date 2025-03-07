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再提台灣捧走晶片生意 川普態度軟化：我佩服他們

中央社華盛頓7日專電
(路透)
(路透)

美國總統川普今天再次指台灣「偷走」晶片產業，但他這次沒有祭出關稅威脅，而是改口說「我不怪他們，反而佩服他們」。川普將矛頭指向前朝，稱是曾坐總統大位的人斷送美國晶片江山，讓原有的產業轉移至台灣。

川普在白宮發表演說時，表示「全球最大、最強大的晶片公司之一」台積電進駐美國，正在亞利桑那州打造全球最大的晶片廠之一。光靠這座新廠，就能讓美國在晶片市場取得相當大的占比，而這是美國目前所沒有的。

川普接著回顧美國晶片史，表示過去美國曾擁有英特爾（Intel），而英特爾當時由已故前執行長葛羅夫（Andy Grove）掌舵。

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川普形容葛羅夫既強悍又聰明。「我年輕時讀過他的事蹟，他做得非常出色，真正主導晶片產業，然後就去世了。我猜他們有很多人不知道自己在做什麼，於是我們逐漸失去了晶片產業，現在幾乎完全（轉移）到台灣」。

川普老話一句，再指台灣從美國偷走晶片產業，「從我們手中奪去，我不怪他們，反而佩服他們」，該怪的是本來可以輕易保護晶片產業的前朝人馬。

川普重返白宮前就提「台灣偷美國晶片生意」，當選後立場不改，更一度揚言要對晶片徵收100%關稅，藉此讓晶片產業「回流」，擴大本土產能，讓美國能降低在半導體供應鏈上對外界的依賴。

川普這番「佩服說」的時機，落在台積電宣布將對美國再投資「至少」1000億美元，建造「最先進的」晶片生產設施之後幾天。

台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮與川普會面後宣布上述投資計畫，指台積電未來數年將在美國再建造5座晶圓廠。

川普當時表示，台積電將會「建造5座最尖端先進的生產設施」。這項投資案儼然成為川普最重視的政績之一，他4日於國會對參、眾議員演說時，不忘提到台積電擴大投資，將在美國境內打造全球最強晶片。

川普今天接受媒體提問，談到拜登時期的旗艦法「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法）去留時，批為美國半導體製造業提供約520億美元補助的晶片法簡直浪費錢。

他再度端出台積電的投資案，指他沒有給「全球最強的晶片公司之一」半毛錢，「他們來這裡是為了（避）關稅」。

台積電早在3日加碼對美投資1000億美元前，就已於去年同意將原本計劃的投資額增加250億美元至650億美元，並在2030年之前在亞利桑納州興建第3座晶圓廠。

川普 台積電 白宮

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