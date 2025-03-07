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川普要求廢除晶片法 共和黨參議員：難以實現

中央社華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法），共和黨參議員對此表示，這項要求在國會根本不可能實現。路透
美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法），共和黨參議員對此表示，這項要求在國會根本不可能實現。路透

美國總統川普呼籲廢除2022年通過、為國內半導體製造業提供520億美元的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法），共和黨參議員對此表示，這項要求在國會根本不可能實現。

對法案投下贊成票的美國聯邦參議院17名共和黨人之一、德州聯邦參議員孔寧（John Cornyn）昨天表示：「我認為重建國內先進半導體製造業是國家安全和經濟要務。」他強調，「晶片法的整個目的就是國家安全。」

孔寧說道：「因為如果亞洲或（更具體地說）台灣與美國間（供應鏈）中斷，我們將陷入衰退，且無法製造先進武器或F-35戰鬥機這類飛機。」

川普4日晚間在國會參眾兩院聯席會議演說中表示：「你們的晶片法是個很糟糕、很糟糕的東西。我們給了數千億美元，卻毫無意義。他們拿了我們的錢卻不花。你們應該廢除晶片法，而剩下的，議長先生，你應該將它用來減少債務。」

同樣投下贊成票的北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）表示：「這根本不可能實現。這只是一次聯席會議中的表態，即使從表面看來是個好主意，你真的認為我們能從民主黨爭取到8或10票來將它廢除嗎？」

提里斯指出，廢除這項法律需要兩黨強力支持，才能獲得60名參議員同意，終結「阻撓議事」（filibuster），讓法案正式進入表決階段。

晶片法的共和黨主要提案人印第安納州聯邦參議員楊格（Todd Young）表示，川普要求廢除晶片法讓他感到意外，因為他原本從川普內閣被提名人那裡獲得保證，認為這項法律及其核心目標會被保留。

楊格說道：「我的期望是，這個政府繼續支持這個關於供應鏈韌性和國家安全的政策。如果它需要隨時間推移轉變成不同模式，我當然持開放態度。但要明確說明的是，晶片與科學法─至少晶片的部分─大多已經實施。」

參議院多數黨領袖、南達科他州聯邦參議員熊恩（John Thune）也表示，他和其他共和黨人對於川普要求廢除晶片法感到驚訝，此舉似乎與川普要將高科技製造業帶回美國的更廣泛目標相矛盾。

熊恩說道：「我想，如你所知，有許多共和黨人對這項法案投下贊成票。」

共和黨 川普 參議員

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