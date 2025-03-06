聯邦員工重返辦公室亂象叢生 無桌無電Wi-Fi都連不上

全國數百萬名聯邦員工近幾周奉令回到辦公室工作，卻因準備不足而出現許多亂象。負責管理聯邦建築物的聯邦總務署由於未充分協調，讓許多員工回去上班時才發現辦公室早已不再續租。(美聯社)

全國數百萬名聯邦員工近幾周奉令回到辦公室工作，新冠疫情期間的彈性在家上班宣告結束。只是他們上周回到久違的辦公室時，發現要不是桌子不見了，就是電力不足，甚至沒有Wi-Fi上網。

有線電視新聞網(CNN)報導，教育部達拉斯市辦公室員工返回崗位，發現乙太網路電纜分成多堆，放在地板上；電線散漫地由牆壁上突出，動作感應照明不對勁，以至於辦公一片漆黑。有位女性員工回來第一天就被一堆電纜絆倒而割傷腿部；她已提出勞工申訴，要求補償。

有位國防部員工回到辦公室，要處理敏感資訊，結果與其他團隊的人共用同一個會議室，他不得不請他們離開才能打電話。該員工最後被派到一間辦公室，但卻沒有Wi-Fi，而必須與同仁分享自己手機不怎麼穩定的熱點。

害怕遭到報復、要求匿名的該員工表示，返回辦公室只讓他多花一小時通勤，減損效率。

聯邦員工表示，返回職場遭遇麻煩、紊亂、大小錯誤，因為上任六周的川普 政府決心裁減聯邦政府的規模、管轄範圍，而亂上加亂。

有些聯邦員工奉令回來上班，結果發現沒地方可以報到。知情人士表示，兩棟內政部「國家西區」原使用的辦公大樓，上周接獲通知，其租約取消了；第三棟供數百人使用的大樓被告知，其租約到6月就要到期。

消息人士表示，負責管理聯邦建築物的聯邦總務署(General Services Administration)並未出面，與內政部官員協調辦公室終止租用事宜，讓員工們不知怎麼辦才好。內政部發言人表示，部方正與聯邦總務署共事，確保員工有地方上班或者其他選項。

川普政府採取全面行動，想大幅減少聯邦員工總數，包括大規模開除試用期員工、聯邦多元化部門雇員，然後川普還多次命令聯邦員工都回到職場。

川普叫人回來上班的同時，卻催促減少政府辦公大樓，因此導致辦公場所太少，不足以供那麼多人使用的窘況。

川普1月20日就職以前，聯邦政府就因為新冠疫情允許遠端辦公，已經在裁減辦公空間。

白宮行政管理和預算辦公室(White House Office of Management and Budget)2024年報告指出，230多萬文職聯邦員工裡，有資格遠端上班的人將近一半，其中一成是在偏遠地點，本沒指望他們回到辦公室上班。