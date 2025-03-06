我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧鬼了？佛州老家沒人住水費飆萬元 三種防漏財方法

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

聯邦員工重返辦公室亂象叢生 無桌無電Wi-Fi都連不上

編譯潘勛／即時報導
全國數百萬名聯邦員工近幾周奉令回到辦公室工作，卻因準備不足而出現許多亂象。負責管理聯邦建築物的聯邦總務署由於未充分協調，讓許多員工回去上班時才發現辦公室早已不再續租。(美聯社)
全國數百萬名聯邦員工近幾周奉令回到辦公室工作，卻因準備不足而出現許多亂象。負責管理聯邦建築物的聯邦總務署由於未充分協調，讓許多員工回去上班時才發現辦公室早已不再續租。(美聯社)

全國數百萬名聯邦員工近幾周奉令回到辦公室工作，新冠疫情期間的彈性在家上班宣告結束。只是他們上周回到久違的辦公室時，發現要不是桌子不見了，就是電力不足，甚至沒有Wi-Fi上網。

有線電視新聞網(CNN)報導，教育部達拉斯市辦公室員工返回崗位，發現乙太網路電纜分成多堆，放在地板上；電線散漫地由牆壁上突出，動作感應照明不對勁，以至於辦公一片漆黑。有位女性員工回來第一天就被一堆電纜絆倒而割傷腿部；她已提出勞工申訴，要求補償。

有位國防部員工回到辦公室，要處理敏感資訊，結果與其他團隊的人共用同一個會議室，他不得不請他們離開才能打電話。該員工最後被派到一間辦公室，但卻沒有Wi-Fi，而必須與同仁分享自己手機不怎麼穩定的熱點。

害怕遭到報復、要求匿名的該員工表示，返回辦公室只讓他多花一小時通勤，減損效率。

聯邦員工表示，返回職場遭遇麻煩、紊亂、大小錯誤，因為上任六周的川普政府決心裁減聯邦政府的規模、管轄範圍，而亂上加亂。

有些聯邦員工奉令回來上班，結果發現沒地方可以報到。知情人士表示，兩棟內政部「國家西區」原使用的辦公大樓，上周接獲通知，其租約取消了；第三棟供數百人使用的大樓被告知，其租約到6月就要到期。

消息人士表示，負責管理聯邦建築物的聯邦總務署(General Services Administration)並未出面，與內政部官員協調辦公室終止租用事宜，讓員工們不知怎麼辦才好。內政部發言人表示，部方正與聯邦總務署共事，確保員工有地方上班或者其他選項。

川普政府採取全面行動，想大幅減少聯邦員工總數，包括大規模開除試用期員工、聯邦多元化部門雇員，然後川普還多次命令聯邦員工都回到職場。

川普叫人回來上班的同時，卻催促減少政府辦公大樓，因此導致辦公場所太少，不足以供那麼多人使用的窘況。

川普1月20日就職以前，聯邦政府就因為新冠疫情允許遠端辦公，已經在裁減辦公空間。

白宮行政管理和預算辦公室(White House Office of Management and Budget)2024年報告指出，230多萬文職聯邦員工裡，有資格遠端上班的人將近一半，其中一成是在偏遠地點，本沒指望他們回到辦公室上班。

川普

上一則

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

下一則

可能成上任後出訪首站 川普：沙烏地阿拉伯允投資一兆美元

延伸閱讀

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」

證明與習近平關係好 川普：不再稱新冠是「中國病毒」
美關稅戰左搖右擺 川普準備面對市場波動

美關稅戰左搖右擺 川普準備面對市場波動
獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅

獲川普同意暫停加稅 墨西哥將檢視對中關稅
一洲焦點／川普2.0成績單、烏道歉軟中硬、聰明的台積電

一洲焦點／川普2.0成績單、烏道歉軟中硬、聰明的台積電

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…
川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒