車廠四哥感謝川普豁免 誓言更多美國製造

全球第四大車廠Stellantis感謝川普一個月關稅豁免，並誓言增加在美國生產。 路透

全球銷量第四大的汽車製造商Stellantis於6日表示，該公司與美國總統川普 目標一致，也就是要在美國生產更多汽車，並感謝他對來自加拿大 與墨西哥 的汽車給予一個月關稅豁免。

白宮5日宣布，川普將豁免加、墨進口車25％關稅一個月，只要他們遵循現行的自由貿易規則。Stellantis隔日便發表聲明說：「我們感謝川普總統的決定」，「我們與總統有相同的目標，就是在美國生產更多汽車、創造更多可持續的就業。我們期待與他和他的團隊合作」。

Stellantis在米蘭掛牌的股價6日早盤應聲上漲3.4％，本周稍早曾跌到10.84歐元，是自2021年初飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）和寶獅（Peugeot）的母公司寶獅雪鐵龍集團（PSA）合併成立Stellantis以來最低。

這家車廠在川普1月上任之初便宣布會對美國投資，6日並表示強烈支持「他（川普）的決定，使美國汽車業繁榮」。

Stellantis除了在美國有工廠，在墨西哥和加拿大也有營運設施。分析師預估，該公司在美國銷售的汽車中，約有40％是從墨、加二國進口。

美國市場傳統上是Stellantis最賺錢的市場，但銷售下降及庫存增加，使該公司去年的營業利益下降64％，並燒掉60億歐元（65億美元）現金。