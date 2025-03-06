貿易戰再升級？中商務部長：美應拿出大國樣子解決問題

中國商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上回應記者提問。（圖／取自新華社）

美國總統川普 近期簽署行政命令，對中國進口商品再加徵10%關稅 ，貿易戰升溫。中國商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上對此回應，如果美方想解決問題，就應該拿出大國的樣子。

王文濤在該場記者會回應其他媒體提問時就先提到，目前，外部環境帶來的不利影響加深，單邊主義和保護主義加劇，個別國家揮舞「關稅大棒」，擾亂國際貿易秩序，衝擊全球產業鏈供應鏈 穩定，中國外貿發展面臨嚴峻形勢。

而面對外媒詢問，中方是否擔心這將導致貿易戰延宕升級？從長期看，中方接下來將採取怎樣的策略，同美方打交道？王文濤表示，中方捍衛自身利益的決心是堅定不移的，針對美方採取的單邊政稅措施，已經根據國際法基本原則和法律法規，採取了必要的反制措施。

而針對美國再次以芬太尼為由實施關稅加徵，王文濤特別強調，「芬太尼問題，美方必須尊重事實，首先要自身採取積極的行動，不能只向中國甩鍋推轍，這解決不了自身的問題」。

王文濤並盤點美國總統川普上任後一系列對陸措施，「這個關稅的單子似乎越來越長」，他表示，這些以關稅威脅的措施是典型的單邊主義和霸凌主義，不僅破壞中美正常經貿關係，而且擾亂了全球產業鏈供應鏈的穩定，阻礙世界經濟發展，也必將損害美國民眾和美國企業的利益。

他最後呼籲，美中兩國擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，美中合作符合兩國人民根本利益，也符合國際社會期待，希望美方與中方相向而行，共同推動美中經貿關係健康、穩定、可持續發展，「如果美方想解決問題，就應該拿出大國的樣子，拿出正確的相處之道。」