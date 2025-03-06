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NBC獨家：川普傾向俄羅斯 盟邦減少對美情報分享

記者顏伶如／即時報導
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前任美國情報官員指出，川普政府可能下令降低對俄羅斯的情報偵蒐，因為美國不再把俄羅斯視為頭號威脅。美聯社
前任美國情報官員指出，川普政府可能下令降低對俄羅斯的情報偵蒐，因為美國不再把俄羅斯視為頭號威脅。美聯社

國家廣播公司(NBC)6日獨家報導，川普總統明顯傾向俄羅斯，盟邦紛紛減少對美國的情報分享；以色列、沙烏地阿拉伯以及情報交流機制「五眼聯盟」(Five Eyes)成員澳洲、加拿大、英國、紐西蘭，如今都擔心海外地區情報工作者身份曝光，流入莫斯科手中。

報導指出，包括外國官員在內的知情人士說，某些美國盟邦正在減少對華府的情報分享，深怕海外地區情報工作者身份遭俄羅斯掌握。前任官員說，各國情報機關都把保護海外地區情報人員視為神聖不可侵犯的使命，全力保護人身安全，防止身份曝光，盟友之間如果破壞承諾則視同背信，某些外國情報機關恐將不再與某些訊息透露給美國。

一名知情人士說，由於川普政府與俄羅斯越走越近，以色列、沙烏地阿拉伯及與美國同屬「五眼聯盟」的澳洲、加拿大、英國、紐西蘭，現在都在檢討如何縮減與美國之間的情報分享機制，但尚未做出最終定案。

對於盟邦今後可能減少對美分享情報，白宮國家安全會議發言人休斯(Brian Hughes)答覆詢問時說，川普非常清楚美國的敵人是誰，也知道國家安全面臨哪些威脅。休斯指出：「美國具有無與倫比的情報能力，這就是五眼聯盟等情報交流機制得以存在的原因。」

前任美國情報官員指出，川普政府可能下令降低對俄羅斯的情報偵蒐，因為美國不再把俄羅斯視為頭號威脅。官員分析，川普政府把重心轉移到打擊墨西哥毒品集團與中南美洲黑幫組織，國防部投入更多資源進駐美墨邊境，包括情報分析小組，中央情報局(CIA)則出動無人機監視墨西哥境內動態。

前任情報官員、華府智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies，CSIS)情報國家安全與科技計畫部主任艾蜜莉‧哈丁(Emily Harding)指出，川普政府可能與俄羅斯達成某種「網路休兵」(cyber détente)的默契，但值得注意的是，以前美國曾與俄羅斯設法建立有限度的合作關係，但克里姆林宮實際表現卻一再證明不值得信賴。她說，與俄羅斯合作從理論上看似不錯，問題在於俄方是否說到做到。

俄羅斯 川普 澳洲

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