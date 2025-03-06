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引用邱吉爾演講質疑川普 紐西蘭駐英使節丟官

編譯周辰陽／即時報導
紐西蘭駐英國高級專員戈夫2024年4月25日在倫敦西敏寺舉行的紐澳軍團日紀念儀式上致詞。資料照片。路透
紐西蘭駐英國高級專員戈夫2024年4月25日在倫敦西敏寺舉行的紐澳軍團日紀念儀式上致詞。資料照片。路透

紐西蘭駐英國高級專員（大英國協成員國互派大使）戈夫（Phil Goff）日前出席活動時，公開質疑美國總統川普對歷史的了解，紐西蘭副總理兼外交部長彼得斯已宣布開除戈夫。

衛報報導，芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）4日赴智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）發表演講，戈夫則在隨後起身提問。

1938年，時任英國首相張伯倫、法國總理達拉第、義大利領導人墨索里尼與納粹德國領導人希特勒簽下慕尼黑協定，允許德國吞併當時的捷克斯洛伐克蘇台德地區。戈夫說，他一直在重讀戰時首相邱吉爾向下議院發表的演講，「他轉向張伯倫說，『你在戰爭和恥辱之間有所選擇，你選擇了恥辱，但你會遭遇戰爭」。

戈夫問到，「川普總統已將邱吉爾的半身像放回橢圓辦公室，但你認為，他真的了解歷史嗎？」這麼問題引起聽眾笑聲。美聯社報導，瓦爾通寧回應，她會「自我節制」，只能說邱吉爾「發表了非常經典的講話」。

彼得斯6日接受媒體採訪時表示，被迫因戈夫的言論採取行動讓他「非常遺憾」；如果對任何其他國家領導人發表相同言論，他也會這樣做，「在外交上，這不是你做為國家門面的表現方式」。

彼得斯表示，戈夫的言論「令人失望」，讓他無法再任職，也不代表紐西蘭政府。彼得斯說，「當你擔任這個職位，就代表當今政府的觀點和政策，不能自由思考，你是紐西蘭的臉面」。外交事務暨貿易部秘書長柯瑞（Bede Corry）現在將與戈夫一起解決「即將到來的領導過渡」。

BBC報導，彼得斯告訴記者，他沒有先諮詢盧克森（Christopher Luxon）總理，就做出了開除戈夫的決定。當有記者指出盧克森是紐西蘭領導人時，彼得斯答稱「我知道他是總理，我讓他當總理」。盧克森則表示，彼得斯的決定「完全恰當」。

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