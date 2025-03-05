從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

消費者在超市購物。（歐新社）

華盛頓郵報5日報導，連續幾年通膨高漲已讓消費者吃不消，受到川普 總統最新一波關稅 影響，民眾未來幾天便將發現生活必需品物價齊漲，從汽車、食物到汽油都包括在內。

經濟學者及產業專家指出，美國對三大貿易夥伴加拿大、墨西哥 、中國開徵關稅，民眾很快就會有明顯的切身感受。根據居住地點不同而有價格差異，某些消費者每加侖汽油要多付0.20元，每顆酪梨(avocado，又稱鱷梨、牛油果」貴上0.50元，購買新車則要多花數千元。

報導指出，2024年大選過後民眾對於未來普遍充滿樂觀，但最近消費者信心調查則顯示，民眾對於個人財務感到憂慮，尤其擔心通膨。就在同一時間，不少企業減少雇用，製造業訂單下跌，房屋成交數量縮水，顯示經濟可能變得疲軟。

諮詢機構「牛津經濟」(Oxford Economics)首席美國經濟學家史威特(Ryan Sweet)說，本來就已經高度緊張的消費者，現在將被某些高物價嚇到。他說，白宮宣布的政策措施出手又快又猛，消費者來不及思考將有何後果，也無從準備。

經濟專家說，川普第一任執政期間對中國進口商品開徵關稅，當時對於消費者行為或美國經濟並未帶來巨大改變，但這回狀況則不一樣。

川普政府對加拿大、墨西哥進口商品開徵25%關稅，中國進口商品再加10%關稅，如今消費者的感受與2018年或2019年期間非常不同，連續幾年受到高物價壓力，讓民眾耐心耗損。

目標百貨(Target)執行長康尼爾(Brian Cornell)4日接受CNBC新聞頻道訪問時說，短短幾天之內，首先價格上揚將是生鮮蔬菜與水果，因為草莓、香蕉、酪梨等大多從墨西哥進口。他說，生鮮產品供應鏈相對較短，美國在冬季期間特別依賴墨西哥農產品，雖然目標百貨會盡力維持價格，但漲價恐怕不可避免。

住在華府地區的24歲教學助理梅爾加(Ingrid Melgar)到沃爾瑪(Walmart)買菜時，避買生鮮蔬果，改買罐頭蔬菜與餅乾。育有一名三歲孩的她說，現在每周買菜要花250元，跟幾年前相比幾乎翻一倍，新鮮蔬菜水果已經吃不起，而且價格持續走高，想要根據預算控制家計變得越來越不容易。