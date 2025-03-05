我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街：可1箭3鵰

麻疹波及紐約 衛生局確認2病例 當局籲兒童接種疫苗

川普政府停止外援遭最高法院駁回

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府1月底宣布廢除美國國際開發總署(USAID)並凍結外援之後，遭到聯邦包商與非營利組織提告。路透
川普政府1月底宣布廢除美國國際開發總署(USAID)並凍結外援之後，遭到聯邦包商與非營利組織提告。路透

川普政府1月底宣布廢除美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)並凍結外援之後，遭到聯邦包商與非營利組織提告，華府聯邦區域法院法官阿里(Amir Ali)13日裁定解除外援凍結，川普政府上訴最高法院。大法官5日以5票對4票表決結果，駁回川普政府上訴。國會山莊報(The Hill)分析指出，這是川普總統積極推動聯邦政府縮編以來，捲入司法攻防戰當中第一次遭遇挫敗。

最高法院同時裁定，阿里先前指示川普政府恢復20億外援的判決，某些細節必須進一步釐清，時間要求必須做出合理安排。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)與保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)在投票時加入三名自由派大法官行列，駁回川普政府請求。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)則持不同意見，認為阿里無權下令恢復外援。艾里托執筆的不同意見書寫道，最高法院對於阿里裁決表示認同，等於是「司法傲慢」(judicial hubris)，令人詫異。

川普政府凍結外援已被阿里發布臨時禁止令擋下，阿里6日將舉行聽審，然後決定是否延長禁止令。阿里是前總統拜登任命的聯邦法官。

阿里上周宣布，川普政府必須在兩天不到的時間裡恢復外援。

大法官在主要意見書裡說，川普政府上訴時並未對阿里最初的裁決提出挑戰，只是質疑阿里要求恢復外援的規定日期。

美聯社報導，阿里雖然13日已對凍結外援下達臨時禁止令，迄今川普政府卻沒有恢復外援的行動。

川普 大法官 拜登

上一則

法英烏領袖將訪美展現團結？法總統府：現階段無計畫

延伸閱讀

台積電在美再投資千億 川普仍考慮對台晶片加關稅

台積電在美再投資千億 川普仍考慮對台晶片加關稅
產業專家：川普2.0關稅 堪比芮氏規模8.0地震

產業專家：川普2.0關稅 堪比芮氏規模8.0地震
參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」

參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」
口誤？川普透露對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

口誤？川普透露對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54

超人氣

更多 >
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助
小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商