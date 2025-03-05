川普政府停止外援遭最高法院駁回

川普政府1月底宣布廢除美國國際開發總署(USAID)並凍結外援之後，遭到聯邦包商與非營利組織提告。路透

川普 政府1月底宣布廢除美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)並凍結外援之後，遭到聯邦包商與非營利組織提告，華府聯邦區域法院法官阿里(Amir Ali)13日裁定解除外援凍結，川普政府上訴最高法院。大法官 5日以5票對4票表決結果，駁回川普政府上訴。國會山莊報(The Hill)分析指出，這是川普總統積極推動聯邦政府縮編以來，捲入司法攻防戰當中第一次遭遇挫敗。

最高法院同時裁定，阿里先前指示川普政府恢復20億外援的判決，某些細節必須進一步釐清，時間要求必須做出合理安排。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)與保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)在投票時加入三名自由派大法官行列，駁回川普政府請求。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)則持不同意見，認為阿里無權下令恢復外援。艾里托執筆的不同意見書寫道，最高法院對於阿里裁決表示認同，等於是「司法傲慢」(judicial hubris)，令人詫異。

川普政府凍結外援已被阿里發布臨時禁止令擋下，阿里6日將舉行聽審，然後決定是否延長禁止令。阿里是前總統拜登 任命的聯邦法官。

阿里上周宣布，川普政府必須在兩天不到的時間裡恢復外援。

大法官在主要意見書裡說，川普政府上訴時並未對阿里最初的裁決提出挑戰，只是質疑阿里要求恢復外援的規定日期。

美聯社報導，阿里雖然13日已對凍結外援下達臨時禁止令，迄今川普政府卻沒有恢復外援的行動。