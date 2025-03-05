台積電在美再投資千億 川普仍考慮對台晶片加關稅

台積電董事長魏哲家3日造訪白宮，宣布台積電將再對美國投資1000億美元。歐新社

台積電 董事長魏哲家3日宣布將再對美國投資1000億美元。但美國「連線雜誌」4日報導，1名知情人士說，此舉並未讓川普政府內部停止考慮對台積電和其他台灣晶片 廠課徵高達100%潛在關稅 。

該人士說，一種計畫是，課稅對象將不只台灣晶片本身，還包括iPhone等裝有台灣晶片的電子產品。據連線雜誌，白宮和美國商務部未立即置評，台積電婉拒評論。

川普3日稱，在美國生產晶片能避免關稅。他1月就說，不久後將對外國生產電腦晶片課關稅，以讓晶片回歸美國製造。但川普團隊考慮的這類廣泛晶片關稅，過去不曾實施，且半導體供應鏈的獨特運作方式，也令人質疑晶片關稅作為貿易政策的效果如何。

對晶片加關稅可能增加多國科技公司成本，且對於美國人，各類最終產品可能更昂貴。「晶片戰爭」一書作者、美國塔弗茲大學歷史教授米勒說，台積電及無廠晶片設計公司都可能「少賺一點錢」，實際銷售晶片組裝後製成產品的業者，產品利潤也可能壓縮。

連線雜誌說，台積電比起其他業者，因美國潛在關稅所受的損失可能較少。目前台積電生產全球約九成最先進晶片，若川普加稅迫使台積電提高價格，部分訂單可能流失給同業，但專家說這並不是大問題。台積電的客戶也很可能難以找到替代方案；蘋果和輝達等美企很可能繼續埋單台積電產品，最後將較高成本轉嫁給其消費者。

但其他從事晶片設計、製造、封裝、裝置組裝和其他相關部門的較小型台灣業者，較無法將成本轉移客戶，因此較易受關稅影響。連線雜誌引述台經院學者劉佩真指出，關稅的目標和哪些業者會實際感受到影響，兩者存在落差；美國要的是台積電在美投資晶片製造，對其他台廠沒多大興趣，但後者卻將感受到漣漪效應。

幾名專家說，對美國政府，實際實施對台晶片關稅會是極困難甚至恐是不可能任務。前述關稅可能無法有很大影響、或無法如川普所願增加在美晶片製造的主因有二。

首先，台積電晶片一般不會單獨進口到美國，難以直接課稅；例如台積電為iPhone生產晶片，這些手機通常在中國大陸或印度組裝，最後到美國海關時稅會被當作來自中、印的電子用品課稅。其次，關稅要能促使外國公司開始在美生產晶片，其成本必須低於其他地方。但美國勞動成本高，也缺乏高階半導體供應鏈，意味將生產移到美國可能要花數年或數十年，也難保這些美國據點能賺錢。

但川普政府可能選擇將晶片關稅擴及所有國家，讓在美生產成為唯一可行替代選項。也可能對內含台灣晶片的所有最終產品課關稅，這將顯著擾亂半導體產業。