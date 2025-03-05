我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街：可1箭3鵰

麻疹波及紐約 衛生局確認2病例 當局籲兒童接種疫苗

美俄高層2月達成協議 克宮：準備促成美國和伊朗對話

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭2018年7月16日在芬蘭赫爾辛基的總統府會晤時握手。資料照片。美聯社
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭2018年7月16日在芬蘭赫爾辛基的總統府會晤時握手。資料照片。美聯社

彭博社4日獨家披露，知情人士稱俄羅斯同意協助美國總統川普政府與伊朗進行溝通。克里姆林宮發言人佩斯科夫告訴彭博社，俄羅斯準備好促成美國和伊朗對話，包括有關德黑蘭的核子計畫及區域代理人網絡。

彭博社引述匿名官員說法，川普2月親自打電話給俄羅斯總統普亭，以及透過赴沙烏地阿拉伯利雅德參加美俄高層會議的代表，表達就這些議題與伊朗對話的興趣。

匿名白宮官員表示，俄方在未被要求扮演這個角色的情況下，主動提出進行前述接觸。討論處於初步階段，目前還不清楚美國和伊朗之間的任何對話是否會取得任何進展。

克宮發言人佩斯科夫表示，「俄羅斯認為，美國和伊朗應該透過談判解決所有問題」，並補充指出，莫斯科「準備好竭盡全力實現這一目標」。

普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yury Ushakov）同一天告訴記者，華府和莫斯科在2月的利雅德高層談判中，決定舉行以伊朗為中心的單獨會談，「是的，我們討論了伊朗情勢，我們同意就此事舉行單獨會談」。

今日俄羅斯（RT）報導，雖然川普宣稱對伊朗恢復「極限施壓」的更嚴厲制裁，卻也表態有意與德黑蘭簽署「經核實（verified）的核子和平協議」，但伊朗最高領袖哈米尼已強調，與美國的談判不太可能取得成果，理由是川普在第一任期時片面退出先前的核子協議。

伊朗 俄羅斯 川普

上一則

參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」

下一則

美政策牽動全球 IMF總裁：貿易不再如過去帶動經濟成長

延伸閱讀

參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」

參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」
口誤？川普透露對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

口誤？川普透露對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲
川普國會演說感謝澤倫斯基來「信」 烏方：是X平台發文

川普國會演說感謝澤倫斯基來「信」 烏方：是X平台發文
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54

超人氣

更多 >
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助
小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商