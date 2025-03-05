美俄高層2月達成協議 克宮：準備促成美國和伊朗對話

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭2018年7月16日在芬蘭赫爾辛基的總統府會晤時握手。資料照片。美聯社

彭博社4日獨家披露，知情人士稱俄羅斯 同意協助美國總統川普 政府與伊朗 進行溝通。克里姆林宮發言人佩斯科夫告訴彭博社，俄羅斯準備好促成美國和伊朗對話，包括有關德黑蘭的核子計畫及區域代理人網絡。

彭博社引述匿名官員說法，川普2月親自打電話給俄羅斯總統普亭，以及透過赴沙烏地阿拉伯利雅德參加美俄高層會議的代表，表達就這些議題與伊朗對話的興趣。

匿名白宮官員表示，俄方在未被要求扮演這個角色的情況下，主動提出進行前述接觸。討論處於初步階段，目前還不清楚美國和伊朗之間的任何對話是否會取得任何進展。

克宮發言人佩斯科夫表示，「俄羅斯認為，美國和伊朗應該透過談判解決所有問題」，並補充指出，莫斯科「準備好竭盡全力實現這一目標」。

普亭的外交政策助理烏沙科夫（Yury Ushakov）同一天告訴記者，華府和莫斯科在2月的利雅德高層談判中，決定舉行以伊朗為中心的單獨會談，「是的，我們討論了伊朗情勢，我們同意就此事舉行單獨會談」。

今日俄羅斯（RT）報導，雖然川普宣稱對伊朗恢復「極限施壓」的更嚴厲制裁，卻也表態有意與德黑蘭簽署「經核實（verified）的核子和平協議」，但伊朗最高領袖哈米尼已強調，與美國的談判不太可能取得成果，理由是川普在第一任期時片面退出先前的核子協議。