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參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」

編譯周辰陽／即時報導
密西根州聯邦參議員史羅金代表民主黨回應美國總統川普4日發表的國會演說。路透
密西根州聯邦參議員史羅金代表民主黨回應美國總統川普4日發表的國會演說。路透

美國總統川普4日發表第二任期內首場國會聯席會議演說，民主黨則由密西根州的聯邦參議員史羅金（Elissa Slotkin）回應。NBC新聞報導，史羅金猛烈批評川普，表示與川普同為共和黨的已故前總統雷根會對他在俄烏戰爭的做法感到震驚。

根據報導，川普採納雷根的「和平靠實力」箴言，而史羅金在回應川普演說時，提及川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前鬧翻，「在上周發生於橢圓辦公室的鬧劇後，雷根必定死不瞑目」。

她指出，「身為一個冷戰時代的孩子，我很慶幸，1980年代在任的是雷根，而不是川普」，並稱「川普會讓我們輸掉冷戰」。

史羅金在密西根州懷恩多特向全美發表講話，倡導「負責任」的治理，而不是「魯莽」的領導，並主張川普的議程可能意味國家經濟毀滅，「如果他稍有不慎，就可能把我們帶入衰退」。

史羅金斷定，川普的政策，以及他授權馬斯克改善政府效率大規模裁員，將對大多數美國人具有破壞性，「總統在經濟上說大話，但閱讀細節總是很重要。所以，執行他的計畫真的有助於美國人成功嗎？差得很遠，川普總統正試圖為他的億萬富翁朋友們送上一份前所未有的贈品」。

史羅金說，「他在尋找數兆美元，轉交給美國最有錢的人，為了做到這一點，他會讓你在生活的每一部分付出代價。食品雜貨與房價正在上漲，不是下降，而他還沒制定一個可靠的計畫來處理兩者中的任何一個。他對加拿大等盟友徵收關稅，將提高能源、木材和汽車價格，並發動一場會傷害製造業和農民的貿易戰」。

史羅金對馬斯克也措辭嚴厲，「他和他那幫20多歲年輕人，用自己的電腦伺服器翻查你的稅單、健康資訊和銀行帳戶，在美國有誰會對此感到自在」？她並指「我們需要一個更有效率的政府，你們想要減少浪費？我會幫你們做到，但改變並不需要混亂，或是讓我們不安」。

川普 馬斯克 密西根州

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