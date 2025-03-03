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前白宮國家安全顧問麥馬斯特：川普被普亭耍了

記者顏伶如／即時報導
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮激烈爭執。（路透）
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮激烈爭執。（路透）

曾於川普第一任期擔任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)2日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在白宮橢圓形辦公室在橢圓形辦公室激辯，對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)來說「簡直樂翻了」。麥馬斯特分析：「看在普亭眼裡，澤倫斯基與烏克蘭承受所有壓力的同時，他自己卻完全沒有任何壓力。」

俄羅斯2022年入侵烏克蘭之後，美國對俄羅斯祭出制裁。川普總統上台之後，美國上個月改變外交政策，與占領烏克蘭20%國土的俄羅斯展開和平對話，卻沒有邀請烏克蘭參加。川普2月28日在白宮橢圓形辦公室則當面斥責澤倫斯基「破壞和平」。

麥馬斯特說，川普與澤倫斯基在橢圓形辦公室火爆對辯，普亭看了肯定「開心得不得了」。

2018年被川普革職的麥馬斯特說，普亭操控許多國家元首，就連川普也被玩弄。他說，普亭抓住川普覺得遭到抹黑而憤憤不平的心理，讓川普覺得普亭懂得遭受不公平待遇的感受，「這點普亭操作非常成功，他是個操控大師，也是世界等級的騙子」。

目前擔任哥倫比亞廣播公司時事評論員的麥馬斯特表示，川普被普亭耍了。

他說：「川普被普亭耍了，就像其他國家元首被普亭耍了一樣，普亭都是用相同招數。」

麥馬斯特指出，川普說話經常沒注意到可能對施政計畫造成傷害，也沒考慮到其他國家將如何解讀。他說，戰爭其實是意志力的對決，川普對烏克蘭連續做出一連串痛擊，力道之重可能影響烏克蘭繼續作戰的意願。

他說，川普在橢圓形辦公室的言行也會讓支持烏克蘭的盟邦一頭霧水，納悶為何川普痛罵澤倫斯基，但卻稱讚普亭。

川普 普亭 烏克蘭

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