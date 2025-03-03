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再次惹怒MAGA...SNL小品「還原」白宮大吵

世界新聞網李芊芊／即時報導
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川普與澤倫斯基上周五在白宮會面時發生激烈爭執。歐新社
川普與澤倫斯基上周五在白宮會面時發生激烈爭執。歐新社

據紐約時報（New York Times）報導，美國國家廣播公司（NBC）綜藝節目「周六夜現場」（SNL）在慶祝完節目50周年的最新一期節目中，用小品諷刺了川普澤倫斯基上周五在白宮的「大吵」場面。

在節目一開始，「周六夜現場」就插入一段畫外音，宣稱美烏兩國領導人的會面 「非常非常順利」、「每個觀眾都感到安心」，並宣稱「世界現在變得更安全了」。

「周六夜現場」的小品中，喜劇演員米奇戴（Mikey Day）飾演澤倫斯基，先前就扮演過川普的詹姆斯奧斯汀強森（James Austin Johnson）再次演出川普，副總統范斯則由亞裔班底楊伯文（Bowen Yang）飾演。

奧斯汀強森扮演的川普自稱為「加薩走廊酒店和賭場」（Gaza Hotel and Casino）的總裁兼執行長，並表示歡迎 澤倫斯基進入 「不可思議、又大又漂亮的陷阱」，因為烏克蘭總統「很快就會被無緣無故地攻擊」。

奧斯汀強森扮演的川普還說他感謝澤倫斯基穿得像隨性的「星際迷航記」（Star Treck）中的人物，以諷刺川普周五在白宮曾大肆讚揚澤倫斯基的穿著。

小品中，奧斯汀強森扮演的川普和楊伯文扮演的范斯不停對澤倫斯基咆哮，並稱他「沒有底牌」，川普更表示：「我有『跳過』、有『抽四張牌』、有『免費出獄』，還有皮卡丘和小火龍。」用紙牌遊戲UNO、桌遊大富翁和寶可夢遊戲玩梗。

隨後，由麥克邁爾斯（Mike Myers）飾演的馬斯克也登場，他揮舞著一把鏈鋸並為他的政府效率部（Department of Government Efficiency）辯護表示：「他們說我無故開除員工，但我是有原因的，是因為我喜歡這樣。」

這段小品播出後遭到大批川普支持者批評，紛紛指出這段表演「沒品」，且「不好笑」。

「這可能是有史以來最糟的開場。」一位用戶在X（推特）上寫道：「『周六夜現場』已死—被激進的自由派人士佔領並發表政治宣言，不再製作真正有趣的內容。」

川普 澤倫斯基 白宮

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