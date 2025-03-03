商務部長盧特尼克：加墨關稅狀況未定

盧特尼克(右)說，至少會有某些項目的關稅實施，關稅幅度可能比川普(左)喊出的25%來得低。路透

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)2日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，對加拿大、墨西哥 開徵25%關稅 的決定狀況未定(fluid)，加墨兩國對於川普 總統提出的要求也都做出許多努力。盧特尼克說，至少會有某些項目的關稅實施，關稅幅度可能比川普喊出的25%來得低。

盧特尼克在訪問中說，川普宣布的加、墨關稅將於4日生效，至於具體細節如何則由川普定奪，並根據執政團隊的談判結果。

川普原本宣布2月4日對加拿大、墨西哥、中國開徵關稅，但後來同意加、墨關稅延後一個月，因為加、墨兩國都承諾擴大打籍芬太尼(fentanyl)毒品走私。川普宣布對所有中國進口商品加徵10%的措施則照常推出，中國則以報復關稅回擊。

川普日前揚言要對中國商品加碼另徵10%關稅，川普第一任執政期間已對多項中國進口商品開徵10%到25%不等的關稅。

紐約時報3日報導，相較於加、墨兩國為了躲避關稅而積極配合川普要求，中國官員並未趕赴華府對美國做出新讓步。知情人士說，北京仍在觀望川普究竟在美中關係當中想要什麼。

報導指出，川普政府最新一波關稅手段，讓各行各業都出現焦慮，從汽車產業到哺乳器業者都包括在內，擔心關稅導致成本提高。

加拿大、墨西哥與中國在美國進口商品當中合計占有超過40%，「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)資深研究員波恩(Chad Bown)說，川普這波新關稅措施將創下1940年代以來不曾出現的幅度，讓以往的川普關稅政策變得小巫見大巫。他說，自從1980年代以來，加拿大、墨西哥進口商品幾都都享有零關稅待遇，汽車產業自由貿易協定則從1960年代便簽訂。

波恩說：「北美產業供應鏈緊密結合，一夕之間把關稅從零拉高到25%，將比川普第一任內推出的任何關稅措施都造成更大的衝擊。」