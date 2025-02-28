與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

美國總統川普28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面。歐新社

美國總統川普 28日與烏克蘭總統澤倫斯基 會面，兩人意見不合竟大起爭執；川普轟澤倫斯基態度不好，應該對美國心存感激。

川普28日與澤倫斯基會面，預計共同簽署礦產協議，兩人在會談前於白宮回答媒體記者問題。

有媒體質疑川普與俄羅斯總統普亭 站在同陣線，川普回答說，如果他不與俄烏兩邊都交好，根本無法達成和平協議。

川普說，他不可能一邊公開譴責普亭，一邊又向他詢問和平協議的進度；川普說，談判不可能這樣進行。

川普並否認自己與普亭站在同一陣線；川普說，他與美國、歐洲和世界站在同一陣線；川普說，他當然可以對普亭強硬，但強硬的態度不利於達成和平。

川普表示，澤倫斯基對俄國充滿厭惡，俄國也不喜歡他；川普說，澤倫斯基對普亭的仇恨程度讓他很難為雙方達成和平協議。

美國副總統范斯（J.D. Vance）則跳出來為川普緩頰，稱川普是希望透過外交手段來解決問題。

澤倫斯基此時則表示，俄國早在俄烏戰爭爆發前就在2014年併吞克里米亞；澤倫斯基表示，普亭當時也承諾停戰，大家也說俄國不會反悔，普亭最後卻違反停戰協議；澤倫斯基質疑范斯說，什麼樣的外交手段可以結束戰爭？

范斯隨即稱澤倫斯基態度不尊重，認為澤倫斯基不該來到白宮，在美國媒體前表達控訴；范斯並表示，烏克蘭正面臨士兵短缺的問題，認為澤倫斯基應該向川普表達感謝。

澤倫斯基則反擊說，「你有來過烏克蘭嗎？怎麼知道我們有什麼問題？」

范斯則向澤倫斯基說，你否認烏克蘭有兵源短缺的問題嗎？你認為來到美國白宮，攻擊正避免烏克蘭遭到摧毀的政府是尊重的態度嗎？

澤倫斯基則說，只要碰到戰爭，大家都會出現問題；澤倫斯基並表示，美國隔海相望，還感受不到戰爭的衝擊，但未來就會感受到了。」

川普此時則跳出來說，「我們現在正試圖解決問題。別跟我們說，我們會怎麼感受。」

川普說，澤倫斯基無權決定美國怎麼感受，並稱他現在正處於不利的位置，手上毫無籌碼，認為澤倫斯基正賭上數百萬人的性命，甚至賭上爆發第三次世界大戰的可能性。

川普說，澤倫斯基的態度很不尊重美國，尤其美國長年支持烏克蘭。

范斯則質疑，澤倫斯基在會談中從來沒有表達感謝，甚至去年10月還向川普的競選對手表達支持；范斯說，「你應該向美國和正致力於拯救你的國家的美國總統表達感謝。」

川普也說，澤倫斯基應該心存感謝，並表示，如果澤倫斯基失去美國的支持，手上一張牌都沒有；川普說，澤倫斯基的態度應該改一改，否則很難達成和平協議。

有媒體記者則詢問，萬一俄國之後真的打破停戰協議怎麼辦？情緒激動的川普回答說，「如果一個炸彈砸在你頭上呢？」

川普表示，普亭當初會打破停戰協議，是因為普亭不尊重美國前總統歐巴馬和拜登，但普亭很尊重川普。

川普並向澤倫斯基說，美國賦權，讓你變成一名「硬漢」（tough guy），「但沒有美國，我不認為你還能是名硬漢。」

川普說，澤倫斯基應該達成和平協議，要不然美國就不管了（we're out），到時烏克蘭就得孤軍奮戰，「我不認為那會很好看。」

媒體提問最後不歡而散，范斯拍了拍川普的左臂，安撫川普的情緒。