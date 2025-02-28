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烏克蘭礦產協議可能成為川普上台首項外交大勝或大敗

記者顏伶如／即時報導
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烏克蘭礦產協議可能成為川普總統二度執政後的第一項重大外交勝利或者嚴重失敗。歐新社
烏克蘭礦產協議可能成為川普總統二度執政後的第一項重大外交勝利或者嚴重失敗。歐新社

新聞周刊(Newsweek)28日分析，烏克蘭礦產協議可能成為川普總統二度執政後的第一項重大外交勝利或者嚴重失敗，美國在軍援烏克蘭的過程中付出龐大花費，川普有機會取回某部分開銷，然而礦產協議卻有許多附加條件，有許多待解問號以及潛在風險。

川普25日被媒體問到烏克蘭同意美國開採礦產，烏方將可獲得多少報酬。川普回答：「3500億元，還有很多設備、軍事設備，以及繼續作戰的權利。」不過，德國智庫「基爾研究所」(Kiel Institute)估計，自從俄烏戰爭爆發以來，美國對烏克蘭提供的所有援助，總額約在1190億左右，美國國防部公布的數字則為1828億，其中包括人員訓練的開銷。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)提出的構想，醞釀已有數月之久，去年9月便與當時為共和黨總統候選人的川普提出。建議透過採礦協議償還美方援助。

世界經濟論壇(World Economic Forum)估計烏克蘭擁有全球5%「關鍵原材料」(critical raw materials)，基輔則說烏克蘭擁有全世界最豐富的石墨、鋰、鈦、鈹、鈾。但由於缺乏具體的礦產地理數據，烏克蘭礦藏價值究竟多少、開採難度高低、短期之內能否獲利等問題，都有待進一步釐清。

根據俄烏戰爭發生之前的統計，烏克蘭稱全國有2萬個經過勘測的礦床和含礦地點，共計包括97種礦物，不過經過其中只有8000項礦物經過確認，已經開採的數量則不到一半。專家指出，礦場基礎設施在戰爭期間恐怕遭受重大損壞，恢復採礦機率降低。

另外，採礦花費相當可觀，基輔在2023年烏克蘭地理調查中發現，規模最大的10項採礦計畫，光是開採就必須耗資150億。

報導指出，即使礦產協議能夠獲得利益，可能也要好幾年後才會出現，恐怕川普任期結束之前都還拿不到採礦收益。

並不是所有烏克蘭的關鍵礦藏都在基輔掌控範圍之內。烏克蘭經濟部長思維里登科(Yulia Svyrydenko)日前表示，位於俄羅斯占領區的礦藏價值約3500億。

非營利研究機構(International Tax and Investment Center，ITIC)地緣經濟學家希爾(Wesley A. Hill)指出，烏克蘭到底有多少礦藏能夠使用，到目前缺乏具體了解，只有模糊概念，這點對礦產企業來說就充滿風險，尤其是合作計畫時間可能長達一個世代，而且還要考慮政治變數。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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