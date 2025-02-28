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聯邦法官：大量開除試用期聯邦員工的備忘錄違法

記者顏伶如／即時報導
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美國政府僱員聯合會（AFGE）組織的抗議活動。歐新社
美國政府僱員聯合會（AFGE）組織的抗議活動。歐新社

位於舊金山的加州北區聯邦區域法院法官艾索普(William Alsup)27日裁定，開除成千上萬試用期聯邦員工的川普政府備忘錄有違法嫌疑，對開除行動發布臨時禁止令。裁決雖然讓提出訴訟的聯邦勞工工會感到欣慰，但法官並沒有禁止川普政府繼續開除人員。

全國規模最大勞工團體「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」(AFL-CIO)、全國規模最大的聯邦員工工會「美國政府僱員聯合會」(American Federation of Government Employees，AFGE)等組織與非營利機構上周針對川普政府大量裁撤試用期人員提告，遭開除員工包括國家公園管理局(National Park Service，NPS)、聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)、國家科學基金會(National Science Foundation)等。

艾索普裁決指出，身為聯邦政府人事部門的聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)近來透過備忘錄大量裁員的手段明顯越權，估計有20萬試用期員工遭到裁撤。

他指出，聯邦人事管理局的定位是為聯邦部會機關人事部門提供指導，而不是指揮行動，但近來聯邦人事管理局發布的備忘錄，卻導致收到通知的各個機關大量裁撤人員。

裁決書寫道，根據歷史上的任何法條，聯邦人事管理局都沒有任何權限可以擅自雇用或開除任何聯邦員工。

獲前總統柯林頓任命出任聯邦法官的艾索普指出，川普政府必須盡快通知各部會機關，聯邦人事管理局以備忘錄開除員工的手段違法(illegal)。

五角大廈雖然不是在訴訟中被點名的單位，艾索普裁決指出，國防部也應該收到備用手段違法的通知。

提告團體之一「美國州縣市政府雇員聯盟」(American Federation of State, County and Municipal Employees，AFSCME)主席桑德斯(Lee Saunders)發表聲明說：「我們知道法院裁決只是第一步而已，但聯邦員工卻因此可以鬆一口氣。」

川普 勞工 加州

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