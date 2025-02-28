華府地區顧問公司營收98%來自聯邦 DOGE鎖定調查

華盛頓特區。（本報檔案照）

華爾街日報(WSJ)28日報導，華府地區顧問公司博思艾倫諮詢(Booz Allen Hamilton)98%企業營收來自聯邦政府 ，已遭政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)鎖定調查。

聯邦總務署(General Services Administration，GSA)代理署長艾肯(Stephen Ehikian)本周發布備忘錄，要求各機關採購部門主管在3月7日之前說明與10家企業的合作細節以及重要性，其中包括博思艾倫諮詢、金融管理服務公司埃森哲(Accenture)、德勤顧問公司(Deloitte)、IBM等。

根據統計，博思艾倫諮詢每年營收大約110億，其中98%來自聯邦政府包案。不過，自從川普 總統贏得2024年11月大選之後，博思艾倫諮詢股價已經下跌30%。

報導指出，艾肯在備忘錄裡指出，獲得聯邦政府合作包案金額最高的10家顧問公司，2025年及未來幾年總共將收取650億元顧問費，「這一點必須改變」。

1940年，博思艾倫諮詢為海軍部長(Secretary of the Navy)提供顧問服務，從此與聯邦政府建立密切關係。2008年，博思艾倫諮詢將企業諮詢部門與政府諮詢部門分開。博思艾倫諮詢執行長羅桑斯基(Horacio Rozanski)表示，目前員工總數超過3萬4000人，性質不但是顧問公司，也已發展成為科技公司。

博思艾倫諮詢指出，公司目前規模最大的人工智慧(AI)項目就是與聯邦政府的合約。2012年時，博思艾倫諮詢員工僅20%任職科技領域，現在則增加為70%。

羅桑斯基指出，公司過去曾遇過政權輪替，這次面臨政府審查將會安然過關。他表示，公司服務內容符合川普政府的施政目標。

報導指出，博思艾倫諮詢與勞工部 、商務部的合約，都已被政府效率部列入刪減之列。身為博思艾倫諮詢競爭對手的埃森哲、德勤顧問，同樣也有政府契約遭砍。根據統計，埃森哲去年北美地區營收有17%來自聯邦政府包案。

國防承包巨頭萊多斯(Leidos)營收則有87%來自國家安全、科技服務等聯邦包案，例如各地機場的人體掃描安檢儀。