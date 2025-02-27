我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

遠超國會和民意？對川普最強而有力的制衡是股市

記者顏伶如／即時報導
雅虎財經新聞分析，川普政府第一任內，股市影響遠超過國會、法院以及民意。歐新社
雅虎財經新聞分析，川普政府第一任內，股市影響遠超過國會、法院以及民意。歐新社

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)27日分析，川普政府第一任內，股市對川普總統的影響之大，遠超過國會、法院以及民意，川普似乎以股市趨勢為風向球，做為訂定經濟政策的指標；川普重返白宮之後祭出關稅等鐵腕措施可能衝擊經濟，消費者充滿焦慮，市場擔心受怕，通膨居高不下，無論是立法部門或司法體系迄今都沒能發揮權力制衡效果，股市對川普是否再次發揮特殊影響，備受矚目。

報導指出，川普大力推動改革，希望大幅改變政治結盟、全球貿易、政府支出以及行政部門角色，美國民眾對於關稅、通膨的憂心忡忡並不是過度反應，而是有根據的關切。

花崗岩灣財富管理公司(Granite Bay Wealth Management)投資長史丹利(Paul Stanley)指出，如果通膨實在難以解決，川普恐怕因為害怕通膨惡化，無法全面落實政策。

如果距離標準普爾500(S&P 500)歷史新高點只差3%，川普執政團隊可能覺得川普對於股市每日變化不會介意太多，可是當跌幅高達10%的時候，狀況就變得不一樣了。

華府自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)經濟總論與貿易副總監林希康姆(Scott Lincicome)說：「如果股市暴跌，就會看到川普有所反應。」他說：「屆時關稅威脅將退居二線，大家將看到較多以稅務為重點的包裹政策陸續出爐。」

財政部長貝森特(Scott Bessent)日前指出，川普政府是以十年期國債殖利率(10-year yield)為重點指標，而不是聯邦準備理事會(Federal Reserve)的基準短期利率。報導分析，十年期國債殖利率也可以算是反映股市與經濟表現的成績單，不是光憑特定人物的要求就會出現變化。

報導指出，儘管政府可能推出抑制利率的政策，設法降低借貸成本，但最近債券市場出現緩解，背後原因則是關稅等措施恐將造成的經濟後果引起擔憂。股市與經濟數據可能對川普形成具有制衡功能的「第四權」，或許讓人產生一股奇特的安慰，如果股市一路走下坡，可能成為某種護欄(barrier)，讓川普對於原本打算推出的計畫三思而行。

川普 殖利率 關稅

上一則

Fed研究：川普對中國加徵關稅 衝擊恐超官方數據所示

下一則

白宮顧問：川普4/1後將決定對所有國家關稅政策

延伸閱讀

Fed研究：川普對中國加徵關稅 衝擊恐超官方數據所示

Fed研究：川普對中國加徵關稅 衝擊恐超官方數據所示
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%
馬克宏向歐盟匯報白宮行 與會官員直言「浪費時間」

馬克宏向歐盟匯報白宮行 與會官員直言「浪費時間」
聯邦法院命令川普政府恢復USAID外援 遭最高法院推翻

聯邦法院命令川普政府恢復USAID外援 遭最高法院推翻

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17

超人氣

更多 >
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？