遠超國會和民意？對川普最強而有力的制衡是股市

雅虎財經新聞分析，川普政府第一任內，股市影響遠超過國會、法院以及民意。歐新社

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)27日分析，川普 政府第一任內，股市對川普總統的影響之大，遠超過國會、法院以及民意，川普似乎以股市趨勢為風向球，做為訂定經濟政策的指標；川普重返白宮之後祭出關稅 等鐵腕措施可能衝擊經濟，消費者充滿焦慮，市場擔心受怕，通膨居高不下，無論是立法部門或司法體系迄今都沒能發揮權力制衡效果，股市對川普是否再次發揮特殊影響，備受矚目。

報導指出，川普大力推動改革，希望大幅改變政治結盟、全球貿易、政府支出以及行政部門角色，美國民眾對於關稅、通膨的憂心忡忡並不是過度反應，而是有根據的關切。

花崗岩灣財富管理公司(Granite Bay Wealth Management)投資長史丹利(Paul Stanley)指出，如果通膨實在難以解決，川普恐怕因為害怕通膨惡化，無法全面落實政策。

如果距離標準普爾500(S&P 500)歷史新高點只差3%，川普執政團隊可能覺得川普對於股市每日變化不會介意太多，可是當跌幅高達10%的時候，狀況就變得不一樣了。

華府自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)經濟總論與貿易副總監林希康姆(Scott Lincicome)說：「如果股市暴跌，就會看到川普有所反應。」他說：「屆時關稅威脅將退居二線，大家將看到較多以稅務為重點的包裹政策陸續出爐。」

財政部長貝森特(Scott Bessent)日前指出，川普政府是以十年期國債殖利率 (10-year yield)為重點指標，而不是聯邦準備理事會(Federal Reserve)的基準短期利率。報導分析，十年期國債殖利率也可以算是反映股市與經濟表現的成績單，不是光憑特定人物的要求就會出現變化。

報導指出，儘管政府可能推出抑制利率的政策，設法降低借貸成本，但最近債券市場出現緩解，背後原因則是關稅等措施恐將造成的經濟後果引起擔憂。股市與經濟數據可能對川普形成具有制衡功能的「第四權」，或許讓人產生一股奇特的安慰，如果股市一路走下坡，可能成為某種護欄(barrier)，讓川普對於原本打算推出的計畫三思而行。