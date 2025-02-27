我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

聯邦法院命令川普政府恢復USAID外援 遭最高院推翻

Fed研究：川普對中國加徵關稅 衝擊恐超官方數據所示

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約聯準銀行最新報告指出，美國總統川普的對中關稅，可能對美國造成比官方數據顯示還大的經濟影響。 歐新社
紐約聯準銀行最新報告指出，美國總統川普的對中關稅，可能對美國造成比官方數據顯示還大的經濟影響。 歐新社

最新研究指出，美國總統川普本月初對中國加徵10%關稅，對美國的衝擊可能超過官方貿易數據顯示，原因在於美中統計數字有不小落差。

彭博資訊報導，紐約聯準銀行研究員克拉克26日發文表示，美國進口的中國商品，減少程度遠小於美國官方統計。因此，最近提高的中國關稅對美國經濟的影響，可能大於美國官方數據所顯示。

川普第一屆任期時提高對中國產品關稅，許多措施沿用到拜登時期，這無疑降低了中國產品在美國進口中的占比。但下滑幅度到底多大？答案取決於相信哪一國數據。

美國數據顯示，中國進口品在美國總進口所占比重，從2018年的21.6%，2024年降至13.4%。若以名目金額計算，這段時間美國對陸產品的進口額，減少660億美元至4,390億美元。

但中國數據截然不同。克拉克表示，根據中方數據，中國產品占美國進口比率，僅下滑2.5個百分點，跌幅不到美方數據的三分之一。而此一期間美國對陸產品的名目進口額，增加了912億美元至5,240億美元。

克拉克表示，簡而言之，中國宣布出售至美的金額很高，但美方所說的購買金額遠少於此，因此加徵關稅的影響可能大於預期。

他並表示，如果川普終止所謂的「小額豁免」（de minimis）優惠待遇，對美國經濟影響可能還會更嚴重。小額豁免門檻從2016年的200美元提高至800美元，導致這類小額包裹訂單爆炸成長。他說，美國和中國的統計數據差異，大部分可能出自於此。

克拉克表示，美國從中國進口的小額豁免包裹，看來很可能增加至少五成、甚至超過一倍，去年總額逾500億美元。如果美國取消這項豁免，且中國賣家也不願降價，近來對陸加徵的10%關稅，可能會讓美國消費者面對更大後果。

川普上任後一度宣布要中止對中國和香港的小額豁免，但之後暫緩實施。

關稅 川普 拜登

上一則

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

下一則

遠超國會和民意？對川普最強而有力的制衡是股市

延伸閱讀

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%
馬克宏向歐盟匯報白宮行 與會官員直言「浪費時間」

馬克宏向歐盟匯報白宮行 與會官員直言「浪費時間」
聯邦法院命令川普政府恢復USAID外援 遭最高法院推翻

聯邦法院命令川普政府恢復USAID外援 遭最高法院推翻
關稅只是起手式 紐時分析：川普對中國新一輪打壓才剛開始

關稅只是起手式 紐時分析：川普對中國新一輪打壓才剛開始

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17

超人氣

更多 >
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？