馬克宏向歐盟匯報白宮行 與會官員直言「浪費時間」

法國總統馬克宏（右）會晤美國總統川普後，26日在巴黎艾麗榭宮與歐盟領導人舉行視訊會議。美聯社

法國總統馬克宏24日赴白宮會晤美國總統川普 後，26日早上緊急召開一場30分鐘的視訊會議，就此行向歐盟 領導人進行匯報。根據歐盟官員與外交官說法，關於美國對烏克蘭 的安全保障，馬克宏未能從川普得到具體保證。

Politico報導，一位歐盟外交官表示，馬克宏稱「關於支援，川普沒有給出任何明確的承諾。因此，確實，在這個問題上，戰略模糊仍然存在」。

美國和俄羅斯談判俄烏戰爭停戰，排除烏克蘭和歐盟，但巴黎和倫敦在內的各國政府仍在努力，希望促成協議為烏克蘭組建維和任務，而為烏克蘭提供安全保障防止俄羅斯再次襲擊是關鍵問題。

英國首相施凱爾與烏克蘭總統澤倫斯基分別於27日與28日前往華府，共同目標是向美方奮力爭取軍事承諾。

川普在26日舉行第一次內閣會時表明，美國不會提供直接的軍事或安全保證，「我不會做超出太多的安全保證，我們將讓歐洲來做這件事，因為歐洲才是他們的鄰居，但我們將確保一切順利」。

Politico指出，儘管川普政府明言美軍不會參加烏克蘭維和，但歐洲人仍希望美國提供支援，包括情報收集、防空和軍事運輸。但參加會議的一位歐盟資深官員表示，「這是浪費時間」。另一位外交官則說，「我們歐洲目前在這方面相當孤單」。

報導還提到，根據3位外交官說法，歐洲理事會主席辦公室告訴各國大使，正在討論任命一位歐盟特別代表參加任何和平談判。另外2名外交官說，各國大使對該提案幾乎沒有回應。

川普至今無意讓任何歐洲代表參加美俄會談。艾麗榭宮沒有回應置評請求。