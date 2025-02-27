不能成為小夥伴 美力求讓俄羅斯脫離中國 魯比歐：美中關係決定21世紀

美國總統川普（右）26日主持上任後第一場內閣會議，國務卿魯比歐（左）坐在他身邊。（路透）

美國國務卿魯比歐 近日接受保守派媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News）獨家專訪時表示，美國總統川普 及他的政府正力求讓俄羅斯 脫離中國，如同冷戰時期美國總統尼克森讓中共脫離前蘇聯。

魯比歐被問到，川普結束俄烏戰爭行動，是否接近尼克森訪大陸以遏制蘇聯的著名時刻，魯比歐表示，「我不知道我們是否會完全成功，讓他們脫離與中國人的關係。我也不認為讓他們激烈爭執對全球穩定是好事，因為中國和俄羅斯都是核武大國。但我確實認為，我們現在處在一個情況，就是俄羅斯人變得越來越依賴中國。如果你仔細想想，這也不是一個好結果」。

魯比歐說，美中關係將決定這個世紀，有鑒於此，對俄羅斯人和美國人來說，更好的結果是俄羅斯人不只是作為「小夥伴」單純依賴中國。

魯比歐說，「21世紀的大故事將是美中關係，從長遠來看，如果俄羅斯成為中國的長久小夥伴，你談的是兩個核武大國聯合起來對付美國，即使是從現在開始的十年或五年後，如果這一趨勢繼續下去，我們可能會發現自己處於一種情況，就是無論俄羅斯是否想要改善對美關係，他們都沒辦法，因為他們已變得完全依賴中國，而我們已經切斷了他們。我不知道這對我們是不是一個好結果，對我們來說，更好的結果是擁有一種關係」。

魯比歐表示，「我們將與中國人進行競爭，說不定還直接對抗，我希望不是軍事，而是其他方面。因為，當談到貿易與經濟時，他們正在從事各式各樣欺騙和偷竊。我們與俄羅斯人會有分歧，但我們必須與雙方擁有一種關係，這些國家是擁有核武庫存的強大國家，可在全球投射力量。我認為，我們在外交關係上，已經失去成熟和理智的概念」。

魯比歐指出，外交關係的一部分是與全世界其他大國溝通與成功應對問題的能力，以避免戰爭和衝突，「但我認為，如果俄羅斯永遠是中國的小夥伴，對中國言聽計從，因為他們依賴中國，我認為這對俄羅斯來說不是好結果，對美國、歐洲或全世界也不是好結果」。

魯比歐說，川普不是孤立主義者，川普想要美國再次受到尊重，在全世界捍衛美國利益。他說，許多國家特別是美國周圍的國家，向中國借貸，任由中國宰割，這不符合美國的利益，「中國借給你這麼多錢，你卻無法償還，所以你不得不在聯合國跟他們一起投票，你不得不做他們讓你做的任何事情」。

魯比歐表示，川普想要扭轉這一切的工作已經開始，不只在西半球，還包括世界各地，例如印太地區，「我們在那裡有盟友，如日本、南韓、菲律賓、澳洲，顯然還有印度。這些國家不希望生活在由中國主宰的印太地區，在那裡他們被視為附庸國。他們希望美國繼續成為他們的合作夥伴，他們希望我們繼續參與和介入。在川普總統領導下，這就是我們正在做的，以強勢地位而不是弱勢地位」。