我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「如半夜情報 中國侵台 會採何行動？」盧比歐這樣答

史上最大白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

「如果半夜接獲情報 中國侵台…會採何行動」盧比歐這樣回答

中央社／華盛頓26日專電
福斯新聞問「如果半夜接獲情報，中國侵台…」，盧比歐表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會屏棄。(路透)
福斯新聞問「如果半夜接獲情報，中國侵台…」，盧比歐表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會屏棄。(路透)

國務卿盧比歐今天受訪表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會摒棄。如果半夜接獲情報稱中國犯台，盧比歐說，美國將履行承諾，防止這種情況發生，北京也了解這點。

盧比歐（Marco Rubio）今天在福斯新聞（Fox News）節目上談到美國總統川普及他的護台決心時，做上述表示。

他說，中國終將富強，美國必須面對現實，也必須處理。「我們不能處在一個中國如此強大、美國依賴他們的世界。」如果美國不想依賴中國，就必須擁有國內產能，這是川普大力推動關稅政策的背後理念之一。畢竟從稀土礦產到製藥，美國已經讓太多的產業落入中國人手中。

他表示，有意見認為只對北京加徵關稅就能杜絕依賴中國，但這還不夠。中國在全球都有設廠，透過這些國家向美國傾銷產品，因此美國建立國內產能有其必要性。

盧比歐指出，美國也必須「在場」。中國試圖把美國從印太地區逐出，但美國是太平洋國家，與當地的關係穩固，不會放棄與日本、韓國的關係。

他也說，美國不會摒棄在台灣問題上秉持的長期立場，也就反對任何強行、脅迫或強制改變台灣地位的行為。自1970年代末以來，這一直是、且仍然會是美國的立場，不會改變。

盧比歐表示，美國必須擁有軍事能力，因應中國威脅。美國飛機及船艦製造業的發展速度未能跟上步伐，例如美國造一艘船的時間，中國能造10艘。這是非常嚴重的弱點，這樣的狀況不能再持續下去。

主持人詢問，如果凌晨兩點有情報顯示，中國正奪取台灣，美國將如何因應。盧比歐說，美國已經做出承諾，以防止這種情況發生並做出回應，美國將履行這些承諾，中國也了解這點。

他表示，防止這種情況發生的最佳方法，是擁有做出回應的能力。如果中國人知道美國沒有能力回應，或領導人很弱，可能會進行測試。美國不希望走到那步，這對世界來說是可怕的事情，對中國而言也是壞事。

至於會不會對中國外交部長王毅表達上述的內容？盧比歐說，美國已經傳達這些立場，中國對此很不滿。

盧比歐指出，他當時對王毅對說，中國是核武國家，也是世界第二大經濟體，美國必須與他們打交道。但這必須是一種平衡的關係，不可能由中國主導，否則將發生衝突。

盧比歐 王毅 川普

上一則

聘用及獎學金 禁止多元化 學校陷恐懼 憂失聯邦經費

延伸閱讀

眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策
傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標

傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標
中國若犯台是否出兵防衛？盧比歐：反對強行改變現狀

中國若犯台是否出兵防衛？盧比歐：反對強行改變現狀
俄羅斯外長：王毅將很快訪問莫斯科

俄羅斯外長：王毅將很快訪問莫斯科

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17
川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

2025-02-19 20:25

超人氣

更多 >
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了