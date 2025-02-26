「如果半夜接獲情報 中國侵台…會採何行動」盧比歐這樣回答

福斯新聞問「如果半夜接獲情報，中國侵台…」，盧比歐表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會屏棄。(路透)

國務卿盧比歐 今天受訪表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會摒棄。如果半夜接獲情報稱中國犯台，盧比歐說，美國將履行承諾，防止這種情況發生，北京也了解這點。

盧比歐（Marco Rubio）今天在福斯新聞（Fox News）節目上談到美國總統川普 及他的護台決心時，做上述表示。

他說，中國終將富強，美國必須面對現實，也必須處理。「我們不能處在一個中國如此強大、美國依賴他們的世界。」如果美國不想依賴中國，就必須擁有國內產能，這是川普大力推動關稅政策的背後理念之一。畢竟從稀土礦產到製藥，美國已經讓太多的產業落入中國人手中。

他表示，有意見認為只對北京加徵關稅就能杜絕依賴中國，但這還不夠。中國在全球都有設廠，透過這些國家向美國傾銷產品，因此美國建立國內產能有其必要性。

盧比歐指出，美國也必須「在場」。中國試圖把美國從印太地區逐出，但美國是太平洋國家，與當地的關係穩固，不會放棄與日本、韓國的關係。

他也說，美國不會摒棄在台灣問題上秉持的長期立場，也就反對任何強行、脅迫或強制改變台灣地位的行為。自1970年代末以來，這一直是、且仍然會是美國的立場，不會改變。

盧比歐表示，美國必須擁有軍事能力，因應中國威脅。美國飛機及船艦製造業的發展速度未能跟上步伐，例如美國造一艘船的時間，中國能造10艘。這是非常嚴重的弱點，這樣的狀況不能再持續下去。

主持人詢問，如果凌晨兩點有情報顯示，中國正奪取台灣，美國將如何因應。盧比歐說，美國已經做出承諾，以防止這種情況發生並做出回應，美國將履行這些承諾，中國也了解這點。

他表示，防止這種情況發生的最佳方法，是擁有做出回應的能力。如果中國人知道美國沒有能力回應，或領導人很弱，可能會進行測試。美國不希望走到那步，這對世界來說是可怕的事情，對中國而言也是壞事。

至於會不會對中國外交部長王毅 表達上述的內容？盧比歐說，美國已經傳達這些立場，中國對此很不滿。

盧比歐指出，他當時對王毅對說，中國是核武國家，也是世界第二大經濟體，美國必須與他們打交道。但這必須是一種平衡的關係，不可能由中國主導，否則將發生衝突。