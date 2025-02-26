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聘用及獎學金 禁止多元化 學校陷恐懼 憂失聯邦經費

記者顏伶如／即時報導
教育部民權辦公室發函要求全國各地學校，即使是種族中立的教育政策，只要結果是讓學校達到多元化目標，各級學校與大學便將失去聯邦補助經費。（路透）
教育部民權辦公室發函要求全國各地學校，即使是種族中立的教育政策，只要結果是讓學校達到多元化目標，各級學校與大學便將失去聯邦補助經費。（路透）

教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)在總統日(President's Day)長周末之前發函全國各地學校指出，從3月1日起，即使是種族中立(race-neutral)教育政策，只要結果是讓學校達到多元化目標，各級學校與大學便將失去聯邦補助經費。華盛頓郵報報導，教育部針對校園種族政策讓許多學校陷入「極度恐懼」。

教育部民權辦公室通知函在長周末來臨的14日晚間發出，很快傳遍各地學校主管的收信夾。信中指出，最高法院2023年判例已經禁止學校除了招收學生之外，也使用種族做為其他決策依據。

信中寫道，任何以種族為考量的措施，包括聘用、懲處規定、獎學金以及所有校園生活規範，教育部都將認定非法。

報導指出，不少教育專家對最高法院判例完全不支持。信中特別引發爭議的一段描述指稱，即使政策屬於種族中立，但只要結果是讓學校達到種族多元化目標，各級學校便將失去聯邦補助。法律專家指出，最高法院判決根本沒有如此裁定。

專門研究教育法的耶魯法學院(Yale Law School)教授德瑞弗(Justin Driver)分析，最高法院裁決的適用範圍，根本沒有教育部通知函裡聲稱的適用範圍那般寬廣，但教育部真正的野心是要逼迫所有大學立即取消種族多元化。

由於通知函提及規定牽涉複雜的法律問題，各地大學主管一頭霧水，甚至感到恐懼。通知函給各地學校14天準備時間，並說從3月1日開始將對沒有遵守新規的學校祭出適度措施。信中附上正式申訴管道的網址連結。

美國教育委員會(American Council on Education)18日舉行的網路座談會有5000名大學主管參加，希望對教育部通知獲得進一步了解。

美國大學招生諮詢協會(National Association for College Admission Counseling)上周則接到大學與高中主管大量詢問。

維思大學（Wesleyan University，又譯衛斯理大學）校長羅斯（Michael S. Roth）指出，整個教育界正處於極度恐懼的時期，大學教職員檢視所有書面文件，包括信函、網站文字或履歷表，擔心是否需更改提到種族、多元、平等和包容的內容。

數育部的信函指出，最高法院2023年判例已經禁止學校除了招收學生之外，也使用種族...
數育部的信函指出，最高法院2023年判例已經禁止學校除了招收學生之外，也使用種族做為其他決策依據。（美聯社）

教育部 耶魯 華盛頓郵報

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