川普新周邊「全對帽」亮相 網友：看小甘迺迪表情
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川普周二在橢圓辦公室展示新「周邊」，是一堆印有「川普什麼都是對的」標語的紅色帽子，網友的目光卻被他旁邊的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）臉上的表情吸引。
川普昨天在回答關於「金卡」政策問題時，有人遞給他一大綑紅色帽子，上面印有「川普什麼都是對的」（Trump Was Right About Everything!）的標語，站在一旁的小甘迺迪卻露出不自在的神情，被網友指出衛生部長看起來「很尷尬」。
然而，同在一旁的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）卻興致高昂大笑附和：「總統說什麼都要回答『好』。」（Always say yes to the president.）
這個小片段在社群媒體上引起一陣迴響，《獨立報》（The Independent）聯繫了小甘迺迪和盧特尼克要求置評。
get a load of the look on RFK Jr's face as Trump hawks his new merch in the Oval Office— Aaron Rupar (@atrupar.com) 2025年2月25日 下午5:32
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