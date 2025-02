川普新周邊「全對帽」亮相 網友：看小甘迺迪表情

川普周二在橢圓辦公室展示新「周邊」。美聯社

川普 周二在橢圓辦公室展示新「周邊」,是一堆印有「川普什麼都是對的」標語的紅色帽子,網友的目光卻被他旁邊的衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)臉上的表情吸引。

川普昨天在回答關於「金卡」政策問題時,有人遞給他一大綑紅色帽子,上面印有「川普什麼都是對的」(Trump Was Right About Everything!)的標語,站在一旁的小甘迺迪卻露出不自在的神情,被網友指出衛生部長看起來「很尷尬」。

然而,同在一旁的商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)卻興致高昂大笑附和:「總統說什麼都要回答『好』。」(Always say yes to the president.)

這個小片段在社群媒體 上引起一陣迴響,《獨立報》(The Independent)聯繫了小甘迺迪和盧特尼克要求置評。