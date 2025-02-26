川普新周邊「全對帽」亮相 網友：看小甘迺迪表情

川普周二在橢圓辦公室展示新「周邊」。美聯社

川普 周二在橢圓辦公室展示新「周邊」，是一堆印有「川普什麼都是對的」標語的紅色帽子，網友的目光卻被他旁邊的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）臉上的表情吸引。

川普昨天在回答關於「金卡」政策問題時，有人遞給他一大綑紅色帽子，上面印有「川普什麼都是對的」（Trump Was Right About Everything!）的標語，站在一旁的小甘迺迪卻露出不自在的神情，被網友指出衛生部長看起來「很尷尬」。

然而，同在一旁的商務部 長盧特尼克（Howard Lutnick）卻興致高昂大笑附和：「總統說什麼都要回答『好』。」（Always say yes to the president.）

這個小片段在社群媒體 上引起一陣迴響，《獨立報》（The Independent）聯繫了小甘迺迪和盧特尼克要求置評。