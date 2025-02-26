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蘋果股東88億票支持保留DEI 川普再發文促取消

編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普26日發文敦促蘋果廢除其DEI政策，就在此前一天，蘋果股東才以壓倒性多數支持保留。 路透
美國總統川普26日發文敦促蘋果廢除其DEI政策，就在此前一天，蘋果股東才以壓倒性多數支持保留。 路透

路透報導，美國總統川普26日敦促蘋果公司（Apple）廢除其多元共融政策（DEI）；在此前一天，該公司股東才以壓倒性多數支持保留這些政策。

川普26日在他的社群平台Truth Social上貼文，且全部以大寫字母寫道：「蘋果應該取消DEI規則，而不僅是對其進行調整。DEI是一個騙局，對我們的國家非常不利。DEI早已不存在！！」

對此蘋果暫無回應。

隨著川普重返總統寶座，包括Meta、Alphabet和亞馬遜在內的美國大型公司，紛紛放棄了DEI政策。川普向來主張，這類措施具有歧視性，並建議司法部調查是否違法。

美國保守派智庫「國家公共政策研究中心」（NCPPR）建議蘋果廢除DEI政策，以免惹上官司，DEI會對各大公司造成法律、名譽及財務風險，從而對股東構成財務風險，進一步對公司構成「未能執行信託責任」的風險。該智庫主管帕菲爾德24日告訴蘋果股東，川普指示司法部根除假借DEI名義實行非法歧視，如果蘋果執意繼續推動這些「分裂社會、摧毀價值觀」的聘用法規的話，上述各種風險只會有增無減。

他警告，「時代氛圍已明顯轉變，DEI已不合時宜，唯才是用才是王道。」

不過該提案在25日的股東大會上以88.4億票遭否決，支持票數僅2.1045億票。

蘋果也不為所動，還說多元任用才是「本公司的核心文化」，也是該公司得以位居全球科技業龍頭的助因。執行長庫克說，「我們聘任員工從不設定配額或目標，本公司的實力，來自聘用最佳人才，融合全員鑄造合作文化。 

當然，庫克也說，在川普政府雷厲風行反DEI政策之際，「本公司有必要調整既定的作法，以適應新的法律環境。但是，我們尊重每位工作夥伴的最高指導方針，永遠不會動搖。」 

蘋果2022年全球員工中，白人和亞裔占四分之三，以性別來看，三分之二是男性。

川普 司法部 歧視

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