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史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算法案5大看點

記者顏伶如／即時報導
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眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算法案將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算法案將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

共和黨居多數的眾議院25日以217票贊成、215票反對通過預算法案，為聯邦政府支出大幅縮減拍板定案，但川普總統第一任內的2017年減稅法案得以延長。然而，眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)說，共和黨推出的預算法案將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。

新聞周刊(Newsweek)26日報導分析，共和黨接下來可以循預算協調程序(budget reconciliation process)管道，讓法案送交參議院後避免遭遇「費力把事拖」(filibuster)議事杯葛，憑藉簡單多數(simple majority)就能表決過關，好讓川普重大施政計畫得以落實，包括減稅、增加國防支出、限縮移民政策等。

不過，反對派人士說，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費面臨刪減，數百萬美國人民仰賴的其他社會安全網計畫也將受到衝擊。

預算法案五大看點包括：

＊白卡經費與健保影響

預算法案條文雖然沒有明確提及白卡，但指示眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)尋找總額8800億的刪減項目。如此一來可能導致白卡參加資格從嚴認定、福利縮水，某些民眾則可能失去白卡。全國有7200萬民眾使用白卡計畫。

法案規定未來10年聯邦政府要刪減總計2兆預算，省下來的經費將用來支付川普推動的減稅等政策。

＊2017年減稅法案延長

原本今年底效期截止的2017年減稅法案獲得延長，根據法案內容，未來10年總計減稅4.5兆。川普競選期間提出的小費與加班費免稅、社安金免稅、調降企業稅、高收入納稅人擴大減稅等政見，都獲得納入法案。國債上限則增加4兆。

＊增加國防與鞏固邊境支出

國防與鞏固邊境支出增加3000億元，眾院共和黨團高層在預算法案通過後發表聯合聲明說，雖然還有很多努力空間，「我們承諾鞏固邊境安全，為家庭與雇主維持低負稅，恢復美國的能源稱霸地位，加強美國在世界舞台的角色，讓政府變得更有效率」。

＊聯邦赤字上升

雖然支出減少，但受到減稅法案延長影響，聯邦赤字仍將參加，少數共和黨眾議員因此對法案持保留態度。

＊共和黨內部意見分歧

由於內部看法不一，預算法案以217票對215票的些微差距通過。對預算持保守立場的共和黨眾議員主張應該刪減更多經費，但溫和派眾議員則對社會福利計畫受到衝擊感到憂心。

預算 共和黨 白卡

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