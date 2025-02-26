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川普身邊某些有政策影響力的助理 薪水由私人客戶支付

記者顏伶如／即時報導
川普總統身邊名稱為「特別政府雇員」(special government employees，SGE)的助理，對於政策擬定具有影響力。美聯社
川普總統身邊名稱為「特別政府雇員」(special government employees，SGE)的助理，對於政策擬定具有影響力。美聯社

華爾街日報(WSJ)25日報導，川普總統身邊名稱為「特別政府雇員」(special government employees，SGE)的助理，對於政策擬定具有影響力，但薪水是由私人客戶埋單，並不需要根據公務人員法規申報涉及利益衝突的事項，一邊在川普政府工作還能一邊在外部企業任職，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子、政府效率部(DOGE)人員凱蒂‧米勒(Katie Miller)便是一例。

報導指出，米勒在政府效率部擔任馬斯克(Elon Musk)高級助理，工作時間絕大多數時間都待在白宮，協助馬斯克推動聯邦政府瘦身計畫。不過，她同時也幫位於華府的共和黨顧問公司「P2公關」(P2 Public Affairs)工作，目前薪水就是由「P2公關」支付。

消息人士說，米勒現在仍為包括蘋果公司(Apple)在內的「財富100強」(Fortune 100)客戶工作。

川普二度執政之後，米勒代表「P2公關」主管向新客戶爭取價值不菲的合約，「P2公關」主管對於此時此刻如何在華府生存則徵詢米勒指點，因為她的丈夫是當今川普政府擁有最大權力的幕僚之一，掌控所有國內政策。

報導指出，像米勒一樣具有高度影響力的某些川普助理，在政府內部工作的同時還在私人企業上班。根據聯邦法律，受雇於私人企業的「特別政府雇員」得以在政府單位服務，不需要申報在民間企業的薪水或投資，僅少數個例必須申報客戶名單或潛在利益衝突事項。法律雖然規定「特別政府雇員」任期一年當中最多130天，但聯邦政府可以下令延期。

與川普有多年交情的佛州豪宅房地產開發商威科夫(Steve Witkoff)目前擔任川普政府中東特使，身分也是「特別政府雇員」。前任川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)目前擔任國土安全部高級助理，同樣具有「特別政府雇員」身分。就連馬斯克自己也是「特別政府雇員」。

「特別政府雇員」的設置從1960年代初期開始，國會通過立法用意在於延攬政府外部專家加入諮詢委員會或負責特定任務，這些人才並不需要離開原本在學術界或私人產業的工作。川普政府則對「特別政府雇員」做出前所未有的運用，允許在各部會主導美國政策。

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