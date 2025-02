川普舔馬斯克腳？疑遭惡搞播AI假影片 聯邦機構要查

美國總統川普(右)與馬斯克(左)11日在白宮聯合受訪。路透

美國住房與城市發展部疑遭人惡作劇,電視螢幕播出一段人工智慧(AI )生成影片,內容是總統川普 在舔億萬富豪馬斯克 腳趾,引發譁然。該部發言人表示,正就此展開調查。

「紐約時報」(The New York Times)報導,這段影片昨天在住房與城市發展部(Department of Housing and Urban Development)「短暫」播放。

影片內容批評川普與全球首富馬斯克(Elon Musk)的密切關係。川普對馬斯克委以主管政府效率部(Department of Government Efficiency)之責,推動大砍聯邦政府人力和開支的工作。

影片打上「真正的國王萬歲」的斗大字幕占據整個畫面,這是如法炮製川普日前在自家「真實社群」(Truth Social)發文稱頌紐約市徵收「塞車費」計畫遭到他的政府撤銷時的發文。

住房與城市發展部發言人在社群媒體上表示,該部計劃針對這個「濫用納稅人資源」的「奧步」展開調查,應該負責的人將遭到開除。

這段反覆播放的影片看起來似乎運用AI工具進行製作,出現在馬斯克以電子郵件要求聯邦員工針對工作績效提出說明最後期限當天。

那封電郵早已引發員工焦慮,尤其在包括效忠川普人士主掌的多個聯邦機構建議至少暫時對電郵不予理會之後,最後期限就在員工一片困惑之中過去。

馬斯克昨天又在X平台發文,說要給聯邦員工證明自己工作表現或是丟掉飯碗的「另一個機會」。