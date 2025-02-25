搖擺選區共和黨眾議員擔心削減2兆聯邦預算衝擊白卡

共和黨紐約州聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)。美聯社

眾議院預算 案今天(25日)晚間可能交付表決，POLITICO新聞網站報導，為了達成削減2兆聯邦預算的目標，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費恐將面臨大量刪減，消息人士說，出身搖擺選區的共和黨眾議員 開始擔心，選居當中某些選民賴以維生的社會安全網可能不保。

報導指出，共和黨眾議員估計關稅將能帶來稅收，縮減乾淨能源倡議以及政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的改革措施均能節省開銷，但由於政府效率部多項政策面臨法律挑戰，如果無法達到削減2兆預算的目標，備案則是大砍白卡經費。

舉例來說，眾議院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)打算在未來十年內節省8800億預算，不足經費將從白卡計畫挪用。

共和黨紐約州聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)24日說，日前獲得眾院議長強生(Mike Johnson)允諾表示，符合白卡工作要求、證明具有美國公民身份的民眾，福利不會遭刪。

不過，瑪麗奧表示，與其他眾院同僚還是覺得必須聽取能源暨商務委員會主席葛瑟瑞(Brett Guthrie)簡報之後，「才會覺得比較安心」。她表示，如果無法得到答案，將不會支持法案。

消息人士說，共和黨團領袖過去這段期間對共和黨眾議員強調，預算法案重點在於「減少浪費、詐騙與濫用」，而不是刪減社會福利，但由於節省8800億的目標門檻極高，讓共和黨眾議員不禁憂心民眾福利也將受到衝擊。

共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)24日晚間與強生結束會議後對媒體說，絕對支持打擊浪費、詐騙與濫用等政府亂象，「可是如何同時做到不要傷害辛苦工作的美國人民呢？必須做好平衡拿捏」。