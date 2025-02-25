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澤倫斯基傳閉門會談怒對美財長大喊大叫 與「川普的人」似無真正對話

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基24日與歐洲各國領導人在基輔舉行峰會。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基24日與歐洲各國領導人在基輔舉行峰會。（歐新社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前出訪基輔，帶去烏美自然資源協議草案，但烏克蘭總統澤倫斯基拒絕簽署。烏克蘭真理報24日引述金融時報（FT）的報導指出，當時在場的一位消息人士說，與貝森特開會討論該協議時，澤倫斯基非常生氣。

FT指出，澤倫斯基與川普特始最近於基輔辦公室沉重大門後的密談，充分展現澤倫斯基為了確保國際支持的掙扎。報導說，這次會談，顯示烏克蘭與美國這個最重要戰略同盟未來關係的緊張。

根據FT，澤倫斯基對著美方官員大喊大叫，「裡面傳出沙啞的喊叫聲」。其中一位在場人員談到澤倫斯基時說，「他非常生氣」。

報導稱，美烏雙方討論焦點放在稀土金屬協議，美國希望用此彌補戰時給烏克蘭的美援。烏克蘭消息人士稱貝森特要求「當場」簽字，但澤倫斯基拒絕。。

FT在同一篇報導指出，在澤倫斯基與貝森特閉門會談進行時，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）向FT表示，「很難」與川普新政府建立密切關係，並稱他與美國新任國家安全顧問沃茲及俄烏特使凱洛格一直有聯繫。

不過，這些關係仍然很新，與葉爾馬克和美國前任國家安全顧問蘇利文建立的牢固連結相去甚遠。

一位曾與澤倫斯基密切合作的烏克蘭前政府官員透露，「澤倫斯基和川普的人似乎沒有進行真正對話」。這位前官員還補充，葉爾馬克「投入一切」建立與川普前國務卿龐培歐的關係，如今龐培歐已失勢，而澤倫斯基則聽取共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）的建議，「但他的影響力被誇大了」。

這位烏方前資深政府官員說，「澤倫斯基讓情緒影響決定，這種情況不時發生，他發現自己陷入麻煩，因為他給出了誠實與直接的答案」。

澤倫斯基 烏克蘭 川普

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