WSJ：中國去年駭入共和黨電郵系統 欲知黨綱如何闡述台灣

知情人士指稱,中國駭客去年入侵美國共和黨電子郵件系統,想要知道共和黨計劃如何在黨綱中闡述台灣問題的內部資訊。(路透)

華爾街 日報報導,知情人士指稱,中國駭客 去年入侵美國共和黨 電子郵件系統,想要知道共和黨計劃如何在黨綱中闡述台灣問題的內部資訊。

根據華爾街日報(Wall Street Journal),美國共和黨全國委員會(RNC)去年為密爾瓦基全代會做準備期間,也悄悄應對一起嚴重的資安漏洞事件,與中國政府有關聯的駭客入侵該委員會內部通訊系統。

知情人士指稱,去年7月初,微軟(Microsoft)聯繫了共和黨高層,告知他們駭客已入侵共和黨全國委員會的電子郵件系統長達數月。

記者艾森斯塔特(Alex Isenstadt)在即將出版的新書「復仇:川普重返白宮的幕後歷程」(Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power,暫譯)中,披露這起先前未被報導的駭客攻擊事件。

華爾街日報檢視了這本定於下月出版新書的節選,並核實了這起駭客攻擊事件。

知情人士表示,共和黨全國委員會高層認為,駭客想要知道共和黨計劃如何在黨綱中闡述台灣問題的內部資訊。

據報導,2016年共和黨全國委員會在其60頁的黨綱中,呼籲與台灣達成自由貿易協定。但2024年黨綱在全國代表大會召開前夕發布,篇幅減少至僅16頁,其中沒有提到台灣。