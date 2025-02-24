聯邦法官放行之後 川普開除國際開發總署1600人

川普政府23日發出即將裁撤1600人的電郵通知。美聯社

華府聯邦區域法院法官尼可斯(Carl J. Nichols)21日允許川普 政府繼續對美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)裁員及刪減經費，相隔兩天後，川普政府23日發出即將裁撤1600人的電郵通知。華盛頓郵報 報導，川普政府在通知裡說，國際開發總署全球各地所有直接雇用人員一律行政停職(administrative leave)，唯有少數負責重要基本運作、核心領導或特別專案人員除外。

尼可斯是川普總統第一任執政期間任命的聯邦法官。川普政府裁撤國際開發總署並凍結外援的消息日前傳出，美國外交人員協會(American Foreign Service Association)、美國政府雇員聯合會(American Federation of Government Employees)立即向聯邦法院提告，尼可斯對川普政府祭出臨時禁止令，但21日川普政府恢復行動。

尼卡斯裁決指出，受到影響的國際開發總署員工可以向聯邦公務員委員會申訴。

報導指出，數以千計國際開發總署員工已有工作難保的心理準備，但某些人員原以為自己負責關鍵項目，可能有機會獲得豁免。一名管理三個國家糧食援助的國際開發總署官員，是計畫遭刪除後的僅剩人員，終究還是遭到行政停職，官員匿名受訪時說：「我非常驚訝，這些計畫都將被迫停止。」

國際開發總署是掌理政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的科技富豪馬斯克 (Elon Musk)鎖定的第一個裁撤目標，馬斯克先前放化要把國際開發總署「丟進碎木機(wood chipper)」，但雷厲風行的手段引發批評未經國會授權。

根據川普政府23日通知，遭到行政停職的人員將無法繼續從事國際開發總署任務，不得下載或接觸國際開發總署官方檔案資料，除非獲得事先核可。