馬斯克要工作成果彙報？內閣首長急令部屬別回覆電郵

馬斯克周末突然要求230萬名聯邦政府員工提交上周工作成果彙報。（路透）

華盛頓郵報23日報導，數名內閣首長已經指示部屬，不要回覆科技富豪馬斯克 (Elon Musk)寄發電郵；馬斯克周末期間突然要求230萬名聯邦政府員工美東時間24日晚間11時59分之前必須提交以五大重點說明的上周工作成果彙報否則恐丟飯碗，這道命令讓軍方與情報機關高層特別感到憂心。

報導指出，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)23日透過電子郵件通知屬下，國家情報總監辦公室主管事務敏感且內容保密，不要回覆馬斯克大量發送的要求提交上周工作彙報電郵。國防部、聯邦調查局(FBI)、國土安全部 等機關員工也收到上級長官發出的類似指示。

國土安全部轄下網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)員工原本接到通知要遵守馬斯克指示，但幾個小時之後，國土安全部發出另一份通知要求不要回應馬斯克命令。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)人員則接到上級指示草擬工作彙報，但暫時不要提交。

衛生部員工先是接獲動手準備工作彙報的通知，但等待24日進一步說明再做行動。

馬斯克發出電郵時並未說明沒有在期限之前提交工作彙報的下場如何，但後來透過社群網站X發文則揚言，聯邦員工若不願配合命令就應該自動請辭。法律專家說，馬斯克的威脅有違法嫌疑。

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)2月5日公布報告指出，對於大量發送給聯邦部會機關的電郵，是否回覆完全交由聯邦員工自行衡量。

然而，馬斯克周末期間大量發送的電郵，使用電郵地址卻屬於人事管理局，身為聯邦機關人事部門的人事管理局，目前基本上已由馬斯克率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)接掌。

共和黨紐約州聯邦眾議員 勞樂(Mike Lawler)23日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時說，馬斯克命令是否可行令人懷疑，因為許多聯邦員工都受到工會契約保障。