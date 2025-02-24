我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官放行之後 川普開除國際開發總署1600人

華爾街老將示警 全球金融秩序可能顛覆

馬斯克要工作成果彙報？內閣首長急令部屬別回覆電郵

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克周末突然要求230萬名聯邦政府員工提交上周工作成果彙報。（路透）
馬斯克周末突然要求230萬名聯邦政府員工提交上周工作成果彙報。（路透）

華盛頓郵報23日報導，數名內閣首長已經指示部屬，不要回覆科技富豪馬斯克(Elon Musk)寄發電郵；馬斯克周末期間突然要求230萬名聯邦政府員工美東時間24日晚間11時59分之前必須提交以五大重點說明的上周工作成果彙報否則恐丟飯碗，這道命令讓軍方與情報機關高層特別感到憂心。

報導指出，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)23日透過電子郵件通知屬下，國家情報總監辦公室主管事務敏感且內容保密，不要回覆馬斯克大量發送的要求提交上周工作彙報電郵。國防部、聯邦調查局(FBI)、國土安全部等機關員工也收到上級長官發出的類似指示。

國土安全部轄下網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)員工原本接到通知要遵守馬斯克指示，但幾個小時之後，國土安全部發出另一份通知要求不要回應馬斯克命令。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)人員則接到上級指示草擬工作彙報，但暫時不要提交。

衛生部員工先是接獲動手準備工作彙報的通知，但等待24日進一步說明再做行動。

馬斯克發出電郵時並未說明沒有在期限之前提交工作彙報的下場如何，但後來透過社群網站X發文則揚言，聯邦員工若不願配合命令就應該自動請辭。法律專家說，馬斯克的威脅有違法嫌疑。

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)2月5日公布報告指出，對於大量發送給聯邦部會機關的電郵，是否回覆完全交由聯邦員工自行衡量。

然而，馬斯克周末期間大量發送的電郵，使用電郵地址卻屬於人事管理局，身為聯邦機關人事部門的人事管理局，目前基本上已由馬斯克率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)接掌。

共和黨紐約州聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)23日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時說，馬斯克命令是否可行令人懷疑，因為許多聯邦員工都受到工會契約保障。

馬斯克 國土安全部 眾議員

上一則

習近平與普亭通話：樂見各方為化解俄烏衝突作積極努力

下一則

聯邦法官放行之後 川普開除國際開發總署1600人

延伸閱讀

馬斯克要求匯報工作績效 FBI、國務院等聯邦雇員抵制

馬斯克要求匯報工作績效 FBI、國務院等聯邦雇員抵制
路透民調：逾半支持驅逐無證客 反對DOGE大量刪支出

路透民調：逾半支持驅逐無證客 反對DOGE大量刪支出
川普批拜登「一團糟」上任滿月已執行108項行動

川普批拜登「一團糟」上任滿月已執行108項行動
馬斯克大刀闊斧改造美國政府 部分人士質疑逾越分寸

馬斯克大刀闊斧改造美國政府 部分人士質疑逾越分寸

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14

超人氣

更多 >
不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞
陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她

陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她
紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了

紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗
澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意