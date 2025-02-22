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打錯如意算盤？美烏接近簽礦產協議 專家卻說恐無利可圖

編譯羅方妤／即時報導
稀土材料公司MP Materials位於美國德州沃斯堡的獨立設施上月22日被拍到其所生產的稀土金屬。(美聯社)
稀土材料公司MP Materials位於美國德州沃斯堡的獨立設施上月22日被拍到其所生產的稀土金屬。(美聯社)

美國總統川普21日聲稱，與烏克蘭總統澤倫斯基「近乎」達成稀土礦產協議。澤倫斯基也聲明證實此事，但說仍需要敲定相關細節確保有效性。然而，法新社報導，專家說烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土，但這些礦床都尚未被開採，且烏克蘭的稀土濃度可能過低或難以開採，直言美國恐無利可圖。

2024年「世界礦業數據」（World Mining Data）顯示，烏克蘭是全球第40大礦產生產國，包含煤礦，而在2022年於各國鐵礦產量中排行第10。

法國地質礦產調查局（BRGM）人員等地質學家在2023年發表的烏克蘭研究中，發現鐵、錳、鈾超過100種礦物資源。

各國通常會列出對其經濟和能源生產至關重要或具戰略意義的礦產資源。美國指定了約50種礦產，歐盟指定超過30種。

歐盟執委會（European Commission）表示，烏克蘭是「全球重要鈦礦供應國，同時也是超過20種關鍵原物料的潛在來源」。「世界礦業數據」指出，烏克蘭是全球第8大錳礦生產國、第11大鈦礦生產國，以及第14大石墨生產國。這些礦物對於生產電池至關重要。

烏克蘭也曾說，「烏國擁有歐洲最大的鋰礦礦藏之一」，但迄今尚未開採。

稀土是17種金屬化學元素的合稱，為高科技消費電子產品和軍事裝備的重要生產原料。然而，烏克蘭並非以其稀土蘊藏量聞名。川普特別宣布他想要稀土，要求達成協議，以稀土換取美國軍援烏克蘭對抗俄國。

美國地質調查局烏克蘭專家薩菲羅娃（Elena Safirova）表示，「烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土」，但皆尚未被開採。

法國地質礦產調查局2023年也表示，烏克蘭「蘊藏大量稀土資源」，但要進一步探勘和開發需要大量投資。烏克蘭政府曾提到，「已知有六座礦床蘊含稀土金屬」，但開發「全球最大礦床之一」的諾佛波塔夫斯克礦床（Novopoltavske）可能須投資三億美元（約台幣98億元）。

技術上而言，有些被烏克蘭政府列舉過的元素，包括鉭、鈮、鈹、鍶、磁鐵礦，並不在17種稀土元素之列。

另外，評比機構標普（S&P）本月表示，烏克蘭政府的一些預測是「基於蘇聯時代對於難以獲取稀土金屬的評估結果」。標普表示，由於烏克蘭稀土含量過低或難以開採，「開採烏克蘭稀土恐無利可圖」。

烏克蘭 稀土 澤倫斯基

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