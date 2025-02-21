美擬禁中國人進國家實驗室 稱「偷了整整一代人」

美國國會議員和專家今天警告，美國必須採取更多措施阻止中國公民有接近其科學研究的機會，包括禁止他們進入美國國家實驗室，這是政府加強監督美國研發體制的最新跡象。路透

美國國會議員和專家今天警告，美國必須採取更多措施阻止中國公民有接近其科學研究的機會，包括禁止他們進入美國國家實驗室，這是政府加強監督美國研發體制的最新跡象。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，曾在美國總統川普上次執政時擔任能源部 主管科學副部長的加州波爾量子技術公司（Bohr Quantum Technology）執行長達巴爾（Paul Dabbar）說：「共產主義中國名副其實已經偷了整整一代人。」

達巴爾在聯邦參議院 能源和自然資源委員會（Senate Committee on Energy and Natural Resources）召開的聽證會中作證時建議，「禁止中國人進入國家實驗室」，並讓能源部有權予以豁免。

能源部負責監督17個國家實驗室，這些實驗室在推進從核武、清潔能源，到人工智慧（AI）等各領域技術研究上都發揮著關鍵作用。

與此同時，聯邦參議院情報特別委員會（Senate Select Committee on Intelligence）主席、阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說，他將支持立法，禁止中國、古巴、伊朗、北韓和俄羅斯公民進入國家實驗室，除非他們獲得豁免，證明他們進入的好處高於代價。

柯頓今天引用美國2023財政年度的統計數據表示，當年有8000名中國和俄羅斯公民獲准進入美國國家實驗室。

美國國會議員經常引用中國的「千人計畫 」，證明限制中國研究人員具正當性。

2008年實施的這項計畫以55歲及以下科學家為目標，已經成為中國引進華裔為主全球頂尖科學家的最重要措施之一。

參議院能源和自然資源委員會主席、猶他州聯邦參議員李麥克（Mike Lee）說，透過像「千人計畫」等努力，「中國共產黨有系統地招募精英科學家，他們是中國公民，但是在西方接受培訓、在美國實驗室確立職業生涯，並且利用美國資金開發美國技術」。

但他表示：「這是精心策劃的策略，利用美國納稅人資助的專業技術知識，為中國軍隊謀利。」他強調，中國法律規定公民必須分享情報。