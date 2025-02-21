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全國公路交通安全局自駕車小組遭政府效率部砍半

記者顏伶如／即時報導
全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)的自動駕駛車輛管理小組，監督對象包括電動車品牌特斯拉(Tesla)。
全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)的自動駕駛車輛管理小組，監督對象包括電動車品牌特斯拉(Tesla)。

全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)的自動駕駛車輛管理小組，監督對象包括電動車品牌特斯拉(Tesla)。華盛頓郵報20日報導，消息人士透露，特斯拉創辦人、科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，已將公路交通安全局自駕車輛小組人員裁撤一半。

報導指出，政府效率部主導之下的聯邦政府精簡計畫，讓公路交通安全局減少10%人力，人數大約70人到80人之間，包括遭到直接開除的試用期新進人員，以及接受優退優離方案的現任員工。

截至今年1月為止，全國公路交通安全局總計員工將近800人，機關編制雖然不大，卻肩負降低全國道路年度死亡案例的使命，工作項目包括倡導安全駕駛習慣、為汽車頒布安全規定，對於危險車輛或卡車擁有宣布召修(recall)的權力。過去幾年，公路交通安全局加強管理自動駕駛技術以及全自動車輛，曾對特斯拉的「自動輔助駕駛與全自動駕駛」(Autopilot and Full Self-Driving)技術展開安全風險調查。

遭到開除的員工指出，這波離職員工負責道路安全的許多面向，其中一名工程師原本負責車輛撞擊測試的人體模型，某些員工負責與各州協調聯邦交通安全補助經費，還有專門研究酒後開車與超速的心理學家。

一名遭到解職的員工說：「從挽救生命的工作變成隔天必須登出電腦，令人非常震驚。」

遭到開除的前任工程師說：「如果要問這波行動是否將影響聯邦政府對特斯拉車輛的安全了解，答案是『會』。」這名工程師表示，在聯邦機關裡，監督自動駕駛車輛是否符合安全標準的人員原本就非常少，「如今則變得蕩然無存」。

航空交通安全方面，交通部聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)上周裁撤400名試用期人員。

特斯拉 聯邦政府 自駕車

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