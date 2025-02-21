華郵：川普打算把USPS納入聯邦政府

獨立運作的美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)已有250年歷史。路透

華盛頓郵報21日獨家報導，獨立運作的美國郵政 總局(U.S. Postal Service，USPS)已有250年歷史，川普 總統如今打算納入聯邦政府系統、解散郵政總局理事會，總額數兆的電子商務交易恐將面臨衝擊。

消息人士說，川普本周將發布行政命令宣布開除郵政總局理事會(governing board)成員，並將郵政總局納入商務部 ，由商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)管轄。

不過，郵政總局理事會已經做好準備，將力抗川普行政命令。郵政總局理事會20日晚間召開緊急會議，決定聘請外部律師，一旦白宮發布解散理事會、企圖更改郵局獨立角色的行政命令，便向法院提告。

郵政總局理事會成員包括兩黨人士，總統提名之後必須通過參議院通過任命。

知情人士說，兩名郵政總局理事會成員並未參加緊急會議：前任川普政府官員肯恩(Derek Kan)、共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)前任主席鄧肯(Mike Duncan)。

郵政專家說，把郵局納入商務部恐觸犯聯邦法律。

報導指出，盧特尼克曾向川普建議郵局改為私營化，川普政權交接小組為了撤換郵政總局局長(Postmaster General)德喬伊(Louis DeJoy)，曾對幾名人選展開背景調查。

德喬伊出身物流產業，曾經任職共和黨募款部門，川普第一任執政期間於2020年出任郵政局長。德喬伊本周稍早已宣布打算辭職。

專門研究美國郵政總局的聖母大學(University of Notre Dame)門多薩商學院(Mendoza College of Business)學者歐魯克(James O'Rourke)說，郵局事件引發的焦慮不只波及75萬名郵局員工而已，「重點在於郵局不屬於總統或白宮，屬於美國全體人民」。