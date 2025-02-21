我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：川普打算把USPS納入聯邦政府

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

華郵：川普打算把USPS納入聯邦政府

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獨立運作的美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)已有250年歷史。路透
獨立運作的美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)已有250年歷史。路透

華盛頓郵報21日獨家報導，獨立運作的美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)已有250年歷史，川普總統如今打算納入聯邦政府系統、解散郵政總局理事會，總額數兆的電子商務交易恐將面臨衝擊。

消息人士說，川普本周將發布行政命令宣布開除郵政總局理事會(governing board)成員，並將郵政總局納入商務部，由商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)管轄。

不過，郵政總局理事會已經做好準備，將力抗川普行政命令。郵政總局理事會20日晚間召開緊急會議，決定聘請外部律師，一旦白宮發布解散理事會、企圖更改郵局獨立角色的行政命令，便向法院提告。

郵政總局理事會成員包括兩黨人士，總統提名之後必須通過參議院通過任命。

知情人士說，兩名郵政總局理事會成員並未參加緊急會議：前任川普政府官員肯恩(Derek Kan)、共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)前任主席鄧肯(Mike Duncan)。

郵政專家說，把郵局納入商務部恐觸犯聯邦法律。

報導指出，盧特尼克曾向川普建議郵局改為私營化，川普政權交接小組為了撤換郵政總局局長(Postmaster General)德喬伊(Louis DeJoy)，曾對幾名人選展開背景調查。

德喬伊出身物流產業，曾經任職共和黨募款部門，川普第一任執政期間於2020年出任郵政局長。德喬伊本周稍早已宣布打算辭職。

專門研究美國郵政總局的聖母大學(University of Notre Dame)門多薩商學院(Mendoza College of Business)學者歐魯克(James O'Rourke)說，郵局事件引發的焦慮不只波及75萬名郵局員工而已，「重點在於郵局不屬於總統或白宮，屬於美國全體人民」。

美國郵政 川普 商務部

上一則

公開翻臉早能預料 川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

下一則

礦產資源協議敲不定 川普對澤倫斯基「非常生氣」

延伸閱讀

不完美但非獨裁者 川普狂批澤倫斯基反讓烏國更團結

不完美但非獨裁者 川普狂批澤倫斯基反讓烏國更團結
公開翻臉早能預料 川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

公開翻臉早能預料 川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基
行得通？川普拋美國人免繳所得稅 恐要課徵200%關稅才能替代

行得通？川普拋美國人免繳所得稅 恐要課徵200%關稅才能替代
川普二度執政滿月 各民調結果分歧：滿意度略降 但較第1任進步

川普二度執政滿月 各民調結果分歧：滿意度略降 但較第1任進步

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57

超人氣

更多 >
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊
4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出

4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出